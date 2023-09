VIA SAN CARLO: RIAPERTA COMPLETAMENTE LA STRADA. TERMINATI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO PERICOLANTE SITUATO AL CIVICO 33

Il Comune di Caserta, nella tarda mattinata di oggi, ha riaperto completamente via San

Carlo, a seguito della conclusione dell’opera di messa in sicurezza dell’edificio pericolante

situato al civico 33 della strada. La ditta incaricata dal condominio, infatti, ha svolto tutte le

operazioni necessarie per ottemperare a un’ordinanza sindacale, con la quale il Comune

di Caserta disponeva un intervento in tal senso.

L’impresa che ha svolto i lavori ha provveduto a installare un sistema di catene e tiranti,

necessario per realizzare un efficace consolidamento dell’edificio.

Stamani, quindi, il Comune ha fatto rimuovere i new jersey che interrompevano l’arteria. A

questo punto via San Carlo ha riaperto al traffico veicolare ed è percorribile in ogni suo

tratto.

“Restituiamo alla città una strada fondamentale, – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo

Marino – di grande importanza per tutto il centro storico. Mi dispiace che sia trascorso

molto tempo prima che i privati ottemperassero alla diffida inviata dal Comune per far

rispettare l’obbligo di mettere in sicurezza l’edificio. Tuttavia, dopo un lavoro costante da

parte dell’Amministrazione, alla fine i privati hanno provveduto a realizzare gli interventi

necessari”.

“Siamo felici – ha aggiunto il Vicesindaco e Assessore alla Programmazione dello sviluppo

produttivo e alla Mobilità, Emiliano Casale – che, dopo un’attività importante portata

avanti dal Comune, questa fondamentale arteria riapra. È una notizia di grande rilievo

soprattutto per i residenti e i commercianti, che in questi mesi hanno sofferto molto,

sostenendo grossi sacrifici. Sono stati mesi complicati per tutti loro, ma per fortuna siamo

riusciti a risolvere una questione cruciale per la città”.