Viabilità di “Terra di Lavoro”, approvata progettazione preliminare per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria

La Provincia di Caserta ha approvato con ulteriori provvedimenti monocratici presidenziali (decreti dal n.163 al n.166) la progettazione preliminare di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e nuove opere sulla viabilità di competenza provinciale ed in gestione ex Anas, per un importo complessivo di oltre quattro milioni di euro.

L’Ente ha approvato altresì la progettazione esecutiva e la dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di una strada di collegamento tra la S.P. n. 320 e la Via XXI Luglio, in tenimento di Sessa Aurunca.

“Abbiamo approvato la progettazione preliminare di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed ammodernamento della rete stradale provinciale – ha affermato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia – ed abbiamo approvato anche la progettazione esecutiva per la realizzazione di una strada di collegamento tra la S.P. n. 320 e la Via XXI Luglio, in tenimento di Sessa Aurunca, intervento tecnico che risponderà ad una specifica esigenza del territorio, in quanto contribuirà a decongestionare anche il flusso veicolare di quel centro cittadino. Proseguiremo nel nostro sforzo – ha concluso Magliocca – di indirizzare tutte le risorse finanziarie disponibili al fine di assicurare sempre le migliori condizioni possibili per quanto riguarda la sicurezza stradale di Terra di Lavoro”.

– Il decreto presidenziale n.163 prevede

lavori per la realizzazione di una strada di collegamento tra la S.P. n. 320 e la Via XXI Luglio, in tenimento di Sessa Aurunca, per un importo complessivo di € 2.630.680,00. Approvazione della progettazione esecutiva e dichiarazione di Pubblica Utilità;

– Il decreto presidenziale n.164, invece, contempla lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. n. 7 “Mondragone Primo e Secondo Tratto”, per un importo complessivo di € 351.867,00. Approvazione progettazione preliminare;

– Il decreto presidenziale n.165 include lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione dissestata sulla S.P. n. 22 “Casapuzzano” tratto Marcianise Orta di Atella, per un importo complessivo di € 700.000,00. Approvazione progettazione preliminare;

– Il decreto presidenziale n. 166, infine, prende in considerazione i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione dissestata sulla S.P. n. 203 “Santa Maria La Fossa Grazzanise” II° Tratto, per un importo complessivo di € 370.000,00. Approvazione progettazione preliminare.

Tutti gli interventi tecnici progettati rientrano in un apposito finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, destinato a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle Province e Città Metropolitane.

Gli ulteriori progetti preliminari approvati dalla Provincia, destinati a lavori di manutenzione straordinaria per la viabilità di competenza provinciale ed in gestione ex Anas, per un importo complessivo di oltre 7 milioni di euro – si legge nel comunicato stampa diffuso oggi, 15 settembre 2022 – sono tutti indirizzati ad assicurare la sicurezza stradale della viabilità di “Terra di Lavoro” che, come noto, rappresenta uno dei principali fattori per sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio”.

Nello specifico, gli interventi progettati sono i seguenti:

-Il decreto presidenziale n. 167 prevede lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 38 “Bivio Triflisco – Bellona – Camigliano – Pastorano – Pignataro Maggiore”, per un importo complessivo di € 433.067,50, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2024;

-Il decreto presidenziale n. 168, invece, contempla lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 111 (Teano – Roccamonfina) e S.P. n. 322 (Variante di Casafredda”, per un importo complessivo di € 351.867,50, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2025;

-Il decreto presidenziale n. 169 prevede lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 37 (Bivio Piccilli Tora Conca) e S.P. n. 114 (Bivio Tora e Piccilli), per un importo complessivo di € 812.001,75 a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2026;

-Il decreto presidenziale n. 170 prevede lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 104 “Appia Domiziana”, S.P. n. 283 “SS.7 Sorbello – FF.SS. Cellole”, per un importo complessivo di € 812.001,75, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2025;

-Il decreto presidenziale n. 171 contempla lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 14 (Sessa Mignano), per un importo complessivo di € 812.001,75, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2027;

-Il decreto presidenziale n. 172 contempla lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n.120 “Crocelle Pigna Stazione FF. SS. Cellole”, S.P. n. 291 “Monache e Schiavi”, per un importo complessivo di € 812.001,75, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2027;

-Il decreto presidenziale n. 173 prevede lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 112 (Teano Torricelle) e della S.P. n. 215 (Teano Torricelle Provinciale Teano Caianello), per un importo complessivo di € 812.001,75, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2028;

-Il decreto presidenziale n. 174 prevede lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 328 “Ex SS 430 Della Valle del Garigliano”, per un importo complessivo di € 812.001,75, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2028;

-Il decreto presidenziale n. 175 prevede lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 7 “Mondragone Primo e Secondo Tratto”, S.P. n. 3 “Brezza” per un importo complessivo di € 812.001,75, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2029;

-Il decreto presidenziale n. 176 prevede lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 91 (SS. 6 Borgonovo Casale Provinciale Teano Roccamonfina), per un importo complessivo di € 812.001,75, a valere sul finanziamento disposto per l’anno 2029″.