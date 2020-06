Viale Medaglie D’Oro : ancora un pericoloso incidente

Ancora una persona investita in via Medaglie D’Oro,ma questa volta ,per fortuna ,senza conseguenze fatali.

Ancora una volta purtroppo viale medaglie e’ palcoscenico di un pericoloso incidente.

Secondo rumore la donna sarebbe stata investita da un uomo a bordo di un’automobile .

Le conseguenze non sembrano gravi anche se sul posto sono intervenuti i medici del 118 allertati dallo stesso automobilista.

A questo punto ci si chiede come mai l’Amministrazione Comunale non intervenga per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni in un’arteria come Viale Medaglie D’ Oro lungo la quale e abitudine di molti sfrecciare senza rispetto dei limiti di velocità’. Dove sono i dissuasori?, dove sono le telecamere, dov’è’ la Polizia Municipale?.

Per onore di cronaca e’ giusto ricordare che solo tre giorni fa sulla stessa strada e’ morto Salvatore Vinciguerra investito da una moto