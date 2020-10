VIDEO: a Maddaloni è attivo il servizio “Sindaci in contatto 2.0”

“Sindaci in contatto 2.0” il sistema per la diramazione allerta operativo a Maddaloni anche ai non residenti che hanno interesse ad essere informati sulle news che riguardano il comune.

Clicca sul link seguente per vedere il video:

Di seguito il comunicato:

Il nuovo servizio che l’Amministrazione Comunale di Maddaloni ha attivato su impulso del Sindaco della Città Andrea De Filippo, e del Vice Sindaco Luigi Bove, operativo in 847 comuni fra cui Monza Livorno Imperia Firenze Catania e i maggiori comuni campani, avvicina sempre di più l’Ente Comune al cittadino .

Tutti i cittadini potranno iscriversi gratuitamente alla piattaforma attraverso il numero fisso 08231276049 oppure visualizzando il sito istituzionale del comune www.comune.maddaloni.caserta.it e cliccare sul link dedicato . In caso di comunicazioni istituzionali , urgenti o legate a particolari emergenze, criticità o altre comunicazioni istituzionali, i cittadini iscritti alla piattaforma riceveranno un messaggio vocale del Sindaco De Filippo o dei suoi delegati . A seguire le operazioni di adesione al progetto il vice sindaco Luigi Bove assessore alla Protezione Civile. L’attività riguarderà oltre alle comunicazioni afferenti alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile anche tutte le comunicazioni istituzionali che il Sindaco vorrà diffondere e riguardanti ciascun settore amministrativo . Il servizio dal punto di vista operativo e’ stato affidato al Comandante della Polizia Municipale Magg. Domenico Renga coadiuvato dal Responsabile del Gruppo Volontari Protezione Civile Cap. NICOLA Della Peruta. Il Sindaco dichiara che “ la piattaforma Sindaci in contatto 2.0 e’ un mezzo tecnologico moderno che viene preso a modello da tanti comuni italiani e infatti forte e’ la sinergia con L’ Anci”.