VIDEO e FOTO. Bimbi felici si preparano al nuovo anno scolastico. ANFI e Caritas donano 60 kit per la scuola

Il sorriso degli oltre 60 bambini che oggi pomeriggio si sono recati nella sede dell’ ANFI si percepiva anche da dietro le mascherine. Erano i loro occhi a sorridere, anche se ancora un tantino interdetti. I genitori che li tenevano per mano, preoccupati e speranzosi allo stesso tempo. Mai si è avuta tanta voglia di normalità. E la normalità, la quotidianità, passa soprattutto attraverso questi rituali, come la preparazione del corredo scolastico.

In questo strano anno, in cui il precedente anno scolastico si è interrotto bruscamente ed in modo traumatico, ed il nuovo partirà tra una settimana tra tante incertezze e difficoltà, 2 grandi associazioni che a Maddaloni sono state attivissime durante il lockdown, hanno voluto accompagnare i bambini in questo inizio delicato ma necessario.

L’ ANFI e la Caritas parrocchiale di Sant’Aniello Abate, un binomio vincente di solidarietà, stasera ha donato ben 60 kit completi per la scuola generosamente offerti da Cartoleria Italiana. Giuseppe Farina per l’ANFI ed Alfredo Varra per la Caritas hanno coordinato l’iniziativa che ha visto una partecipazione oltre ogni aspettativa.

La Maddaloni dell’impegno sociale, della solidarietà e della collaborazione ha realizzato un’altra iniziativa vincente.

Belvederenews ha seguito in esclusiva l’iniziativa. Maggiori dettagli nel video che segue:

Video della consegna dei kit