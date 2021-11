VIDEO E FOTO. ESCLUSIVA. Plastic Free ha organizzato il flash mob delle scuole di ogni ordine e grado in piazza.

Maddaloni. La villetta comunale del centro di Maddaloni, in piazza don Salvatore d’Angelo, questa mattina si è colorata di blu. Il blu delle t-shirt di Plastic Free, che hanno indossato gli alunni di tutte le scuole di ordine e grado di Maddaloni, dai 6 ai 18 anni, per dire forte e chiaro NO alla plastica. Presente il sindaco Andrea De Filippo e tutta la giunta al completo. Ricordiamo che Maddaloni è stato il primo comune italiano a firmare un anno fa il protocollo come comune Plastic Free. Le guardie ambientali hanno collaborato allo svolgimento dell’eventioi.

L’iniziativa di stamattina, che è culminata depositando una bottiglina di plastica con un messaggio per un mondo più pulito, è stato preceduto da incontri propedeutici e formativi con i volontari dell’associazione in tutte le scuole della città, che hanno risposto subito presente all’appello, coinvolgendo gli alunni in varie modalità, dalla realizzazione di cartelloni, alla produzione di testi, alle esibizioni canore.

Gettare una bottiglia: un gesto dall’alto valore simbolico, che esemplifica l’impegno dell’associazione nel liberare il mondo dalla plastica e ridfurne l’uso il più possibile.

Le giovani generazioni lo hanno ben compreso, loro sono la speranza e la salvezza. E Maddaloni stamattina ha scritto, grazie a tutti i presenti, una bella pagina di istruzione, sensibilizzazione e condivisione, in sintesi una lezione di educazione civica efficace e vincente.