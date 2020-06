Video e foto. Zinzi alla manifestazione di protesta della polizia penitenziaria al carcere di San Tammaro

Un’ampia rappresentanza dei poliziotti della polizia penitenziaria, appartenenti al SAPPE ( sindacato autonomo della polizia penitenziaria) si è data appuntamento stamattina nello spazio antistante il carcere “Uccella” di San Tammaro, che, come è noto, è da giorni al centro delle cronache per gli episodi presunti di violenza da parte di guardie nei confronti di detenuti nel periodo covid, per le rivolte successive rivolte da parte dei detenuti al loro interno e per le proteste degli agenti della polizia penitenziaria, offesi per il modo in cui gli sono stati notificati degli atti. La tensione di questi giorni è stata notevole, e lo è tuttora. Al momento, nell’istituto penitenziario, che accoglie circa 800 detenuti, oltre 100 agenti su 600 in servizio si sono messi in stato di malattia, tanto che il ministero ha dovuto ricorrere agli uomini del GOM ( gruppo operativo mobile) per sostituirli. Il consigliere regionale Giampiero Zinzi ( uno stralcio del discorso nel video allegato), che già si era recato circa una settimana fa con Matteo Salvini all’ istituto penitenziario ed si è anche fatto portatore un’interrogazione regionale, è tornato oggi al carcere a sostenere gli agenti. Presente anche il presidente nazionale del SAPPE Donato Capece che ha dichiarato: ” Mi trovo qui a portare vicinanza e solidarietà a questi onesti poliziotti. A loro è stato sferrato un duro attacco, nonostante rischino la vita ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini. Diciamo basta alla spettacolarizzazione della giustizia e contestiamo non il merito, perchè abbiamo fiducia nella magistratura, bensì il metodo, in quanto è stata offesa la dignità di questi poliziotti nel modo in cui sono stati fermati per una notifica che andava fatta negli uffici preposti. Collaboreremo affinchè sia fatta piena luce sui fatti. “

Gli agenti, dal canto loro, chiedono rispetto per la divisa e dimissioni del guardasigilli Bonafede.