VIDEO.Il soprano Alessia Di Cicco alla 3° edizione del Festival Internazionale Enrico Caruso

Piedimonte Matese – Orgoglio maddalonese il soprano Alessia Di Cicco, che si è distinta con un’interpretazione intensa di “O mio babbino caro”, aria tratta dall’opera “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, nell’ambito della terza edizione del Festival Internazionale “Enrico Caruso” svoltosi con successo a Piedimonte Matese. Il festival, nato per celebrare il mito del grande Maestro Caruso nel centenario della sua scomparsa, è stato organizzato dall’ amministrazione comunale in collaborazione con la Camera di Commercio di Caserta. Ieri sera è stato, pertanto, un evento esclusivo del Comune di Piedimonte Matese, che ha visto protagonista il tenore Vincenzo Costanzo in un recital dedicato alle più belle e appassionanti arie del repertorio italiano. Il concerto, tenutosi il 27 luglio, ha avuto il patrocinio del comune di Piedimonte Matese, della Comunità Montana Matese, della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago e dell’ Ecomuseo di Enrico Caruso. Con Vincenzo Costanzo, si sono esibiti anche il tenore Mario Greco, Iacopo Cucciolillo, il soprano Alessia De Cicco ed Elisa Montipò, Maestro accompagnatore pianista.

Video dell’esibizione di Alessia Di Cicco

“Lieta di aver fatto parte a questo evento così speciale. Ringrazio tutte le persone con cui ho avuto l’onore di cantare in particolar modo il maestro Costanzo. Un cantante e una persona straordinaria. Ringrazio vivamente il comune di Piedimonte e le persone che stanno credendo fortemente in me, in particolare Salvatore Rossi e Paola d’Amore e tutti coloro che hanno collaborato al successo di questa serata magica, dove protagonista è stata la storia della musica italiana. “ ha dichiarato Alessia Di Cicco.