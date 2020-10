VIDEO INTERVISTA a Mauro Apicella, il re dei burattinai

Torna come ogni anno a Maddaloni nel mese di ottobre il teatro dei burattini. Una tradizione ultracentenaria, quella dei maestri burattinai della famiglia Ferraiolo che girano l’Italia e non solo per il divertimento di grandi e piccini.

I maddalonesi li aspettano dopo san Michele e sanno che rimarranno fermi lì, in piazza della Vittoria, fino al giorno dei morti. Con i loro burattini artigianali, realizzati da loro. E con il torrone, il croccante, le caramelle veneziane variegate nei gusti e variopinte nei colori che preparano ogni giorno. Una storia che si ripete sempre uguale, che è riuscita a resistere anche alle dure norme del covid, per l’osservanza delle regole che hanno dimostrato i gestori.

La famiglia d’Angelo, proprietaria dello storico bar sul corso di Maddaloni, amica da sempre dei maestri burattinai, ci ha ospitati nel suo locale per l’intervista a Mauro Apicella, che oggi insieme alla sua famiglia porta in giro le storie di Pulcinella e degli altri personaggi che lasciano a bocca aperta i bambini di oggi, abituati alle tecnologie, ma incantati da queste storie semplici che scatenano con facilità una risata liberatoria.

Un ringraziamento particolare va al sindaco Andrea De Filippo che, autorizzandoli, ha concesso ai maddalonesi di ogni età, sicuramente anche a se stesso, un tocco di spensieratezza e un tuffo nel passato.

Per il video e le foto si ringrazia per la gentile collaborazione il maestro Giulio Festa. Le sue foto inedite, scattate appositamente per noi, mostrano anche il dietro le quinte del teatro dei burattini.