( VIDEO) La nota Trasmissione Tagadà approda la ” Cafè San Carlo Wine & Beer ” di Raffaele Porrino

Caserta. La nota trasmissione televisiva Tagadà , in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.15 su LA7, approda a Caserta. Il programma pomeridiano condotto da Tiziana Panella ha fatto tappa in Via San Carlo e nello specifico presso il bar ” Cafe’ San Carlo wine & Beer” . L’inviata della trasmissione Daniela Volpecina ( Giornalista casertana) ha intervistato i due gestori dell’ attività , Raffaele Porrino e Roberta Villamaino e con loro ha parlato di quanto il caro-bollette ha inciso negativamente sulla vita dei commercianti e su quella delle famiglie in generale.

VIDEO

https://www.la7.it/tagada/video/cera-una-volta-il-ceto-medio-10-01-2023-467267