VIDEO. La segnalazione: un nuovo zampillo a Maddaloni

Un filo d’acqua fuoriesce impetuoso da ieri dall’asfalto bollente di via Serao. L’ennesimo zampillo che si apre in città. Una nuova perdita in un punto diverso di una strada già interessata ampiamente da questo problema.

In attesa della definitiva riparazione anche su questa strada, come dichiarato dal sindaco De Filippo circa un mese fa, rendiamo nota la segnalazione dei cittadini per una sistemazione, al momento, temporanea.

