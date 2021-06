(VIDEO) Per ogni donna/ occultismo e sette: i commenti dei dott. Cacciapuoti e Serlenga

Aversa-Salutiamo anche oggi affettuosamente i lettori di Belvederenews e della rubrica “Per ogni donna” diretta dal professor Pasquale Vitale e dalla dottoressa in giurisprudenza e criminologa, Speranza Anzia Cardillo. Il tema che oggi affronteremo è quello dell’occultismo ed in particolare delle sette. Argomenti , questi da sempre molto inquietanti e dei quali vorremmo conoscere vari aspetti, soprattutto per valutarne gli effetti devastanti per coloro che decidono di diventarne seguaci

Introduzione della dottoressa Cardillo

Il mondo delle sette, per quanto possa rappresentare un argomento discusso e osservato da più punti di vista, risulta sempre pieno di lati oscuri. Oltre ad essere un tema del quale non se ne sa mai abbastanza è anche un fenomeno molto sottovalutato. Negli ultimi anni ,soprattutto, la sempre più numerosa adesione di soggetti appartenenti a diverse fasce di età alle varie sette esistenti ha toccato cifre allarmanti. Altro fattore negativo da considerare è che anche la setta più innocua può produrre effetti devastanti sui suoi adepti. Il modus operandi del guru, il più delle volte, è infatti finalizzato al plagio e alla manipolazione, al fine di praticare abusi nei loro confronti dei cosiddetti adepti. Il controllo delle menti è alla base del rapporto che si instaura tra i fondatori di questo tipo di organizzazione e dei suoi appartenenti. Spesso le stesse azioni dei seguaci, reati da loro commessi o stili di vita da questi osservati, sono frutto di un lavoro di manipolazione effettuata nei loro confronti dalla setta stessa. Tutto ciò è facilitato dal fatto che le persone che si avvicinano alle sette sono molto fragili e bisognose di un aiuto o comunque di trovare un sostegno che possa alleviare alcune loro pene. Proprio approfittando di queste fragilità, il capo di sette si appropria completamente della vita di soggetti di questo tipo. Non mancano testimonianze di quanti raccontano esperienze davvero raccapriccianti e di completa soggezione psicologica, che è stata causa di isolamento rispetto tutto ciò che riguardava la loro esistenza fino ad allora. Per saperne di più abbiamo chiesto anche oggi un intervento al dottor Luca Cacciapuoti, sociologoe al dottor Gianluca Serlenga, biologo, criminologo e laureando in Giurisprudenza.

Interventi

Intervento dott. Serlenga

Intervento Dott. Cacciapuoti