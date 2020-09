VIDEO Regionali 2020: Caterina Sagliano “Scendo in politica per fare qualcosa di nuovo e di positivo”

CAIAZZO – Comizio al palazzo Ducale di Caiazzo con Caterina Sagliano, giovane candidata ventitreenne, alla sua prima esperienza politica con una lista appoggiata dal Consigliere Regionale, Luigi Bosco, NOI CON DE LUCA PRESIDENTE.

Ed è proprio Luigi Bosco, ultimo ad arrivare, ma primo ad aprire il comizio, presentando la candidata, partendo dal primo incontro avvenuto a settembre scorso con lei, alla scelta di portarla alla candidatura, scelta dovuta alla genuinità e alla serietà una persona di cui la politica ha veramente bisogno a detta del consigliere.

Dopo l’introduzione del consigliere, ‘fedelissimo’ di De Luca, ha preso la parola la candidata con un intervento breve ma deciso sui suoi motivi che l’hanno spinta a scendere in politica, su una scelta maturata e non facile, sulla voglia di fare qualcosa per i giovani, nell’assenza delle istituzioni un territorio non facile, come quello dell’agro aversano.

Sotto trovate i link del suo intervento ed una breve intervista della candidata di San Marcellino che ci ha concesso a fine convegno.