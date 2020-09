(VIDEO)PD, LUCIA ESPOSITO “FACCIAMO TORNARE PROTAGONISTE LE INDUSTRIE NELLA PROVINCIA CASERTANA”

CASERTA- L’incontro tra simpatizzanti del PD ed una parte della stampa si è tenuto oggi alle Tre Farine di Caserta, con Lucia Esposito membro del PD, ex senatrice della Repubblica italiana, dall’anno 2017, che ha aperto la convention così “Ci sono poche occasioni d’incontro in questa campagna elettorale, devo dire che all’interno della lista di De Luca, ci sono molte liste laiche tra la varie coalizioni. C’ è voglia di dare un contributo e di voler rilanciare il PD, c’è bisogno di persone che vogliano formare la nuova classe dirigente. Il PD non dovrebbe essere un partito con troppe individualità”.

Prosegue così la candidata

“Alle prossime elezioni Regionali in una colazione a favore di De Luca abbiamo avuto nel marcianisano e nell’aversano il fiore delle industrie, faremo molta fatica a far tornare nel nostro territorio la grande industria. Nella provincia di Caserta, – continua Lucia Esposito – il mondo dell’industria deve tornare ad essere protagonista, così come il turismo. Per quanto concerne la sanità, è stato un settore che è andato in sofferenza, il presidente Vincenzo De Luca, ha dato delle indicazioni per uscire dal commissariamento. La buona politica dovrebbe avere come obiettivo la risoluzione dei problemi, si è parlato spesso di come far crescere Casera e la sua provincia che è in una posizione strategica in Campania, ad un ora di treno da Roma e vicina al capoluogo della Campania. Per quanto riguarda i giovani, spesso loro sono costretti ad andarsene, per scelte proprie anche legittime, a loro dico che devono essere affamati di comprensione e di ciò che gli gira intorno, attualmente però è molto difficile la connessione tra la politica provinciale e quella nazionale”.

Ci attende un tempo nuovo. Ogni crisi, per quanto dolorosa – aggiunge Esposito –, porta con sé delle opportunità da saper cogliere: quella che stiamo vivendo rappresenta l’occasione, irripetibile, per ripensare ai nostri territori, così diversi e così ricchi, rispetto a un orizzonte regionale e nazionale.

Assente Nicola Oddati, che era atteso all’incontro, altro militante di lungo corso del PD, a cui avrebbero asportato la macchina con il carro attrezzi e che ha avvisato la Esposito con dei messaggi che la stessa ha letto durante l’incontro: presente tra gli altri il sindaco di San Nicola la Strada Vito Marotta, sindaco ‘uscente’ che tra l’altro risulta candidato alle prossime elezioni amministrative sempre a San Nicola.