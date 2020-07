(VIDEO)Tir in fiamme a Santa Maria Capua Vetere

Santa Maria Capua Vetere– Nel primo pomeriggio abbiamo pubblicato la notizia di un Tir di 12 metri che verso le 13,15 ,a pochi km dall’uscita per Santa Maria Capua Vetere, direzione Milano, è andato in fiamme. Miracolosamente il conducente è riuscito a salvarsi. Le fiamme hanno devastato oltre 1000 metri quadrati di vegetazione e creato 4 km di coda. Pubblichiamo ora il video ripreso dal gruppo “Ciò che vedo in città-SMCV”.

Un mezzo prende fuoco sull’autostrada, adesso! Posted by Ciò che vedo in città – SMCV on Tuesday, July 28, 2020