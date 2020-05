Violento scontro moto auto in via Caduti sul lavoro

Caserta.Momenti di paura in via Caduti Sul Lavoro. Due giovani ragazzi di sesso opposto a bordo di una moto di grossa cilindrata mentre transitavano Sulla popolosa arteria casertana sono andati a scontrarsi con Una BMW guidata da un ragazzo che si stava immettendo in via Ricciardelli.

L’ impatto tre la moto e l’auto e’ stato talmente forte al punto che i vetri posteriori della BMW si sono completamente frantumati.

In questo momento i tre ragazzi feriti sono in attesa del 118 ricevendo le prime da parte dei residenti allertati dal forte boato provocato dall’ impatto.