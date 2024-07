Visionnaire24. Narrazioni tra cinema documentario, musica e teatro

Il focus musicale di questa edizione prevede una lezione in musica con concerto il 2 agosto di Lorenzo Hengeller, con la partecipazione di Simona Boo, sulle canzoni dello spettacolo e del cinema italiano legate al tema della perdizione. Per l’occasione Simona Boo riceverà il premio “visionnaire24 Futuro” che consiste in un’opera realizzata dall’ artista Pietro Caporrella della Fondazione d’arte contemporanea “Vittorio Caporrella” di Roma.

Il 7 agosto Andrea Tartaglia, frontman del gruppo Tartaglia Aneuro si racconta, e canterà, in un talk musicale in dialogo con il giornalista Gino Aveta.

Visionnaire24, con la direzione artistica di Andrea Avagliano, è promossa dall’Associazione Culturale Tutti Suonati in sinergia con la direzione artistica del Museo FRaC, nell’ambito delle attività culturali del museo sostenute dal Comune di Baronissi, in collaborazione con l’Associazione Canoneinverso Officine di Idee e il patrocino morale dell’Associazione Roberto Rossellini.

Venerdì 2 agosto ore 20.30| UNA LEZIONE IN MUSICA

Note dalla Perdizione

Evento in esclusiva per Visionnaire24

Lorenzo Hengeller – Pianoforte

Simona Boo – voce guest

Conduce Gino Aveta

Torna la consueta lezione in musica, Note dalla Perdizione: Lorenzo Hengeller insieme alla complicità di Gino Aveta e alla fantastica voce dei 99 Posse Simona Boo, ci condurranno attraverso i vizi di Napoli e le macchiette, così come le canzoni a doppio senso di Carosone, passando per Trieste con Luttazzi, fino a Roma con Aldo Fabrizi, le musiche dei film di Sordi, la Bologna disperata e erotica di Dalla, o la Milano proibita di Jannacci, Carpi e Fortini, fino alla “perdizione” che si sviluppa sul “pianerottolo”, titolo dell’ ultimo disco del pianista napoletano di cui si ascolteranno alcune canzoni.

Mercoledì 7 agosto ore 20.30| SERATA CANTAUTORI

Bentrovata Perdizione

Incontro – concerto con Andrea Tartaglia

conduce Gino Aveta

Tartaglia Aneuro, il gruppo capitanato da Andrea Tartaglia, nascono nel 2012 per affermarsi poi rapidamente nella scena musicale napoletana. Andrea riunisce attorno a

sé una band dando vita a una creatura estremamente eclettica che ha saputo distinguersi nella fervida scena partenopea e a conquistare il pubblico grazie all’intensa attività live in ambito nazionale e internazionale. Molteplici le collaborazioni artistiche e open act: 99 Posse, Manu Chao, Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Le Luci della centrale elettrica, Calcutta, Iosonouncane, Salmo, Clementino. Di recente hanno pubblicato il terzo album dal titolo “Dove Voglio Stare”, un lavoro che si distingue per le sue atmosfere e ritmi world music che permeano l’intero album. Partendo dalla musica popolare napoletana, inizia un viaggio che attraversa i mondi del cantautorato, reggae, ska, patchanka, conferendo a ogni brano un’identità unica e coinvolgente. L’album è una fusione di generi musicali, un viaggio attraverso i suoni del mondo.

