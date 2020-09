Vito Marotta si riconferma sindaco di San Nicola la Strada

Ci vorrà ancora un po’ di tempo per l’ufficializzazione dei dati, ma i conteggi rilevati sono più che eloquenti. Con circa il 70% dei voti ottenuti, Vito Marotta ha nettamente battuto Tiziana De Chiara e Francesco Basile: una vittoria con largo margine fa storia nell’epoca dell’elezione diretta del sindaco di San Nicola la Strada.

Niente ballottaggio dunque. Vito Marotta, 42 anni, avvocato, sindaco uscente, guiderà la 17.ma consiliatura della storia amministrativa di San Nicola la Strada, dopo aver guidato la sedicesima.

Gli altri sindaci, prima delle sue due volte, sono stati Vincenzo Feola, Pasquale Centore I°, Giovanni Gentile, Vincenzo Lanzante, Vincenzo Landolfi, Giacomo Antonio Centore, Felice D’Andrea (eletto per due consiliature non consecutive), Marco Ursomando, Pasquale Centore II° e Andrea Letizia (due dei tre sindaci, con Angelo Pascariello -eletto anche nel 2001 e nel 2006-, della consiliatura ’88-93), Francesco Nigro, Nicola Tiscione e Pasquale Delli Paoli.

In suo appoggio si sono schierate cinque liste: precisamente Movimento Strada Nuova, che, al momento in cui scriviamo (i dati sono relativi ad un terzo delle sezioni scrutinate), ha ottenuto il maggior numero dei consensi, e poi, a seguire, Partito Democratico, Movimento Civico X San Nicola, Democratici per San Nicola e, con il minor numero di voti, Forza San Nicola.