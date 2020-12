Vitulazio, scuola chiusa sino a Natale

Dopo la chiusura dei plessi scolastici nella città di Caiazzo, segue la scia anche Vitulazio, piccola cittadina nella provincia di Caserta che chiude le scuole fino a Natale.

È quanto stabilito dal sindaco Raffaele Russo con l’ordinanza numero 45, firmata qualche giorno fa, con la quale appunto si sospesnde la didattica in presenza fino al 22 dicembre.

“Con ordinanza numero 45 – si legge in una nota pubblicata da parte dell’ente comunale – a causa dell’emergenza epidemiologica in atto ed in considerazione della permanenza del territorio regionale in “zona rossa” e delle richieste di alcuni rappresentanti di classe, unitamente ad alcuni genitori di alunni, ho ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 22 dicembre. Sono ovviamente fatte salve le attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente abili, come da disposizioni governative”.