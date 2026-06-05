“Viva Maria”, applausi a scena aperta per Lucianna De Falco a Forio

Una lunga ovazione ha salutato Lucianna De Falco al termine di “Viva Maria”, lo spettacolo andato in scena nella suggestiva cornice di piazza Municipio a Forio. L’attrice ischitana ha emozionato e divertito il pubblico interpretando Maria Senese, storica fondatrice del Bar Internazionale, luogo simbolo della vita culturale dell’isola tra gli anni Cinquanta e Settanta. Scritto e diretto da Laura Jacobbi, lo spettacolo ripercorre la vita di una donna semplice ma straordinaria, capace di accogliere e dialogare con artisti, scrittori e personalità provenienti da tutto il mondo. Ai tavolini del celebre locale passarono figure del calibro di Pasolini, Moravia, Elsa Morante, Truman Capote, Sophia Loren, Charlie Chaplin e Jacqueline Kennedy. Particolarmente apprezzata la capacità della De Falco di alternare italiano e dialetto foriano, rendendo accessibile a tutti la musicalità e l’ironia del linguaggio popolare. Tra i momenti più esilaranti, il racconto dell’episodio del “vespone nella gonna”, accolto da risate e applausi. “Viva Maria” si conferma così un viaggio tra memoria, tradizione e cultura, capace di riportare in vita un’epoca irripetibile della storia di Forio. Al termine della rappresentazione, il sindaco Stani Verde ha definito lo spettacolo “un turbinio di emozioni”, mentre Lucianna De Falco ha espresso il desiderio di tornare presto in scena per raccontare ancora la storia di Maria Senese.