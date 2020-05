PIEDIMONTE MATESE – Continuano ad arrivare i santificatori all’ozono per le ambulanze di Piedimonte Matese. L’iniziativa “Un Respiro per il Matese” è stata di fondamentale importanza in quanto ha migliorato notevolmente l’efficienza dei soccorsi prestati e grazie anche alle donazioni precedenti – ventilatori polmonari, mascherine FFP2 e visiere – la campagna ha generato una forte solidarietà per tutta la cittadinanza di Piedimonte Matese.