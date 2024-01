“VOLO DELLA BEFANA”: IL 6 GENNAIO ALLE ORE 12 L’EVENTO IN PIAZZA CARLO DI BORBONE

Sabato 6 gennaio, alle ore 12, è in programma, in piazza Carlo di Borbone, il “Volo della

Befana”. L’evento, organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in

collaborazione con il Comune di Caserta e la Reggia di Caserta, vedrà un vigile del fuoco,

nei panni di una simpatica e coraggiosa Befana, calarsi da una finestra della facciata della

Reggia con l’ausilio di un’autoscala. Opportunamente imbracata, la Befana "volerà" dal

terzo piano del Palazzo Reale progettato dall’architetto Luigi Vanvitelli. Una volta atterrata

in piazza, distribuirà doni e dolcezze ai bambini.

La manifestazione avrà inizio alle ore 12. I cittadini sono invitati a raggiungere piazza

Carlo di Borbone almeno mezz’ora prima, attorno alle 11,30.