Vomero, colonnine elettriche allacciate abusivamente: intervento dei Carabinieri

Ancora un importante intervento di legalità nel quartiere Vomero, dove i Carabinieri hanno scoperto un articolato sistema di allacci abusivi all’interno di un’autorimessa situata in piazza degli Artisti. Nel corso di un’ispezione accurata, i militari hanno accertato che l’energia elettrica utilizzata per l’illuminazione del garage e per le colonnine di ricarica delle auto elettriche veniva prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza alcun contatore a registrarne i consumi. Le colonnine, nonostante fossero alimentate illegalmente, venivano regolarmente offerte ai clienti dietro pagamento di una quota aggiuntiva, configurando così un doppio illecito: da un lato il furto di energia, dall’altro un indebito profitto economico ai danni della collettività. Al termine degli accertamenti, i tre titolari dell’autorimessa sono stati denunciati. Dal sopralluogo è inoltre emerso che l’intera struttura risultava priva della necessaria SCIA, sprovvista di insegna autorizzata e di passo carrabile regolarmente segnalato, aggravando ulteriormente il quadro delle irregolarità. L’operazione rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’attenzione e della professionalità dei Carabinieri, il cui intervento tempestivo e meticoloso ha permesso di far emergere una situazione di diffusa illegalità, tutelando la sicurezza, la legalità e gli interessi dei cittadini onesti.