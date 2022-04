Votazioni RSU 2022: storica affermazione della Uil Fpl di Caserta

La Uil Fpl di Caserta affronta e supera in maniera brillante il banco di prova delle elezioni RSU 2022 raccogliendo oltra ai voti dei lavoratori iscritti, quelli di numerosi simpatizzanti: “sono emozionato ed orgoglioso del fantastico risultato conseguito dalla Uil Fpl di Caserta in occasione della tornata elettorale delle RSU”, dichiara il Segretario Generale Domenico Vitale; “i voti del comparto della sanità pubblica sono raddoppiati rispetto alla precedente competizione elettorale, così come prosegue il trend positivo registrato nelle autonomie locali, dove un elettore su quattro ha scelto di essere rappresentato dalla Uil Fpl”.

Le elezioni si sono svolte in un periodo complicato, caratterizzato dalla pandemia Covid 19, ancora presente tra i dipendenti pubblici, al punto da aver impedito a molti lavoratori di esercitare il diritto di voto: ciò nonostante, alta in generale è stata la partecipazione alle urne.

“Non voglio fare nomi poiché sicuramente dimenticherei qualcuno e non mi sembra giusto: il mio ringraziamento va a tutti i componenti della Segreteria, del Consiglio territoriale e, in generale, a tutti i lavoratori che hanno votato Uil Fpl, per il duro lavoro svolto in questi giorni, senza mai mollare. Capitani coraggiosi che si sono scorciati le maniche, operando in ambienti spesso complicati ed ostili, dove caparbiamente hanno rappresentato i valori di libertà e coraggio messi in campo dalla Uil Fpl, premiati dal responso delle urne”, prosegue il Segretario Vitale.

“Dopo il meritato riposo dei prossimi giorni, si riprenderà il lavoro”, conclude il Segretario Vitale, “poiché i lavoratori che ci hanno dato fiducia si aspettano di essere degnamente rappresentati: combatteremo insieme a loro, senza fare sconti a chi proverà a mettersi di traverso, confermando la nostra tradizione di Organizzazione sindacale leader, mettendo sempre al centro la dignità dei lavoratori”.