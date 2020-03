Voucher Farmaceutico. Vaccari e Della Peruta interpellano il C.C. sul perché i voucher sono stati bloccati

SAN NICOLA LA STRADA – Basta un finanziamento di soli 5.000 euro affinché a 25 anziani, bisognosi di farmaci – medicamenti o presidi farmacologici o parafarmacologici, il cui costo non sia coperto dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), possano essere assegnati 20 “voucher” del valore nominale di 10 euro, per un totale complessivo di 200 euro, da “spendere” nella Farmacia comunale di San Nicola la Strada sita in Via delle Taglie.

L’ultima volta che il Comune di San Nicola la Strada, di concerto con il CISS ed i vertici della Farmacia Comunale, ha utilizzato i “Voucher farmaceutici” è stato nel 2017 quando l’Assessore ai Servizi Sociali era il dr. Domenico SORTINO. Da allora non sono più stati erogati i “Voucher Farmaceutici” che non sono la “panacea” di tutti i mali, cioè non risolvono i problemi economici degli anziani che non riescono a far fronte alle loro esigenze sanitarie ma, almeno, davano il senso della vicinanza dell’Amministrazione comunale nei confronti degli anziani, di coloro che, quando ricade l’anniversario della Festa dei Nonni, tutti fanno a gara a dire “quanto essi siano necessari”.

Attualmente sono scesi in loro aiuto i Consiglieri comunali di opposizione Tullio VACCARI e Raffaele DELLA PERUTA che, in data 2 marzo 2020 (prot. Nr. 5235) hanno presentato al Presidente del Consiglio comunale, Fabio SCHIAVO, un’interpellanza avente per oggetto: “Mancata erogazione Buoni Farmaceutici – Interpellanza in Consiglio Comunale”. Nell’interpellanza i due sottoscrittori hanno chiesto: “se per l’Amministrazione cosiddetta attiva, la facilitazione all’acquisto di farmaci a favore di chi soffre un reale disagio socio-economico rappresenta, come per i sottoscrittori, un’assoluta priorità; quali sono le motivazioni per le quali si è interrotta l’erogazione dei buoni/voucher farmaceutici; se e quali interventi intende attuare l’Amministrazione per l’immediata riattivazione del servizio di erogazione dei voucher in questione; se ritiene necessaria qualsivoglia attività da porre in essere nell’immediato, volta al recupero dei voucher fino ad oggi non erogati”.

I due consiglieri comunali hanno concluso la loro interpellanza chiedendo al Presidente del Consiglio di inserire la loro richiesta tra i primi punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale utile. L’aiuto alle persone anziane, che in molti casi non riescono ad arrivare a fine mese con la “misera pensione” sociale e per questo motivo fanno a meno di comprare medicinali che non sono a carico del SSN, dovrebbe essere il pensiero primario di ogni amministrazione comunale che ha a cuore il benessere psicofisico dei loro concittadini più poveri.