Weekend serrato per i Carabinieri tra arresti, denunce e sanzioni

Un fine settimana di controlli serrati e presenza capillare sul territorio. I Carabinieri tra il 13 e il 14 dicembre, nell’area di competenza della Compagnia di Marcianise hanno attuato un articolato servizio straordinario di controllo, finalizzato alla prevenzione dei reati, al contrasto dell’illegalità diffusa e alla tutela della sicurezza pubblica.

I militari delle stazioni dipendenti hanno effettuato l’operazione nelle ore serali e notturne, affiancati dai Carabinieri di Teverola e Cancello ed Arnone, con il supporto specialistico del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta.

Gli arresti:

Nel corso delle attività i militari hanno effettuato quattro arresti in esecuzione di ordini di carcerazione, a carico di soggetti già noti alle forze dell’ordine e ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati contro la persona, maltrattamenti in ambito familiare, reati in materia di stupefacenti e commercio di merce contraffatta. I carabinieri hanno tradotto gli arrestati, rintracciati nei comuni di Marcianise, Capodrise, Sant’Arpino e Gricignano di Aversa, presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere o, nei casi previsti, li hanno sottoposti alla detenzione domiciliare.

Reati predatori:

Significativa anche l’attività di contrasto ai reati predatori. All’interno del Centro Commerciale Campania, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno individuato un gruppo di ragazze, alcune delle quali minorenni, sorprese dopo aver asportato merce per un valore complessivo di circa 600 euro da un noto punto vendita. La refurtiva, rinvenuta anche a seguito di perquisizione del veicolo utilizzato, interamente recuperata e restituita. I carabinieri hanno deferito le persone coinvolte all’Autorità Giudiziaria competente.

Controlli su strada:

Nel corso dei controlli su strada denunciata una donna per violazione delle prescrizioni imposte da una misura cautelare, poiché fuori dal comune di residenza obbligata. La stessa è stata inoltre segnalata alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Ampio spazio dedicato anche al contrasto del lavoro irregolare. In un’attività di ristorazione del comune di Orta di Atella i Carabinieri, insieme ai militari dell’Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno accertato la presenza di numerosi lavoratori in nero, tra cui un cittadino extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno. Le violazioni riscontrate corrispondono a sanzioni amministrative per circa 3.000 euro, la sospensione dell’attività imprenditoriale e deferimenti all’Autorità Giudiziaria per i profili di competenza.

Il bilancio complessivo del servizio è di 200 persone identificate e 80 veicoli controllati, 26 sanzioni al Codice della Strada per un importo superiore ai 14000 mila euro, con il ritiro di documenti di guida e il fermo o sequestro di diverse autovetture. Due persone, inoltre, segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti durante l’esecuzione di perquisizioni personali, domiciliari e veicolari.