Wow Green House Aversa, esordio in A2 a Cantù. Le dichiarazioni di Di Meo, Vitullo e Passaro

Sarà Pool Libertas Cantù-Wow Green House Aversa (15 ottobre) la prima partita di campionato della stagione 2023/24. Esordio al PalaJacazzi la settimana dopo con la sfida ‘storica’ contro la Kemas Lamipel Santa Croce. A seguire trasferta a Cuneo, mentre mercoledì 1 novembre il primo turno infrasettimanale in casa contro Ortona. Dopo 4 giorni si ritorna in campo, trasferta lunga a Pordenone. Poi 2 settimane in casa, con un doppio appuntamento interno: prima Pineto, poi Reggio Emilia. Quindi Ravenna fuori, Porto Viro in casa (3 dicembre). Poi si gioca in 3 giorni con Castellana Grotte (fuori, 7 dicembre) e Siena (10 dicembre, in casa). A seguire Aversa-Brescia, mentre il 26 dicembre si andrà in trasferta a Grottazzolina.

Il calendario è stato presentato durante il ‘Volley Mercato’ allo Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio (Bologna), ed ha definito quelle che saranno le tappe della 79° Campionato di Pallavolo Serie A Credem Banca.

Con la Wow Green House Aversa nel prossimo girone unico di Serie A2 Credem Banca ci saranno anche Abba Pineto, BCC Tecbus Castellana Grotte, Conad Reggio Emilia, Consar Ravenna, Consoli Sferc Brescia, Delta Group Porto Viro, Emma Villas Siena, Kemas Lamipel Santa Croce, Pool Libertas Cantù, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, Sieco Service Ortona, Tinet Prata di Pordenone e Yuasa Battery Grottazzolina.

Il presidente del club normanno, Sergio Di Meo, presente in terra romagnola col figlio Sergio Jr, direttore generale del club, ha sottolineato che “si parte subito con una delle squadre più forti del girone, ma poi avremo un calendario che ci regalerà una dietro l’altra quelle partite decisive per conquistare la salvezza. Saranno sfide importanti, siamo consci della nostra forza così come anche dei nostri limiti ma lotteremo su ogni campo per portare in alto il nome di Aversa. Gireremo tutto lo Stivale, sarà per noi un grandissimo onore vedere la Wow Green House che combatterà dovunque per prendersi un punticino alla volta per restare in quella categoria che vogliamo difendere con tutte le nostre forze”.

Il direttore sportivo Alberico Vitullo invece ha parlato dell’aspetto tecnico del girone dicendo che “sarà un campionato obiettivamente equilibrato anche se ritengo che ci siano 4-5 squadre che in questo momento – guardando i roster – sono leggermente avanti e che penso si contenderanno la vittoria del girone. Tra le big sicuramente Cuneo, poi vedo molto bene Grottazzolina che ha una diagonale che gioca a memoria e anche Ravenna con l’ingaggio del canadese Evan Falardeau che può fare la differenza. A chiudere farei molta attenzione a Brescia e Cantù. Il nostro obiettivo? Arrivare il prima possibile a conquistare i punti per la salvezza, siamo ‘neopromossi’ e dobbiamo giocarcela con le unghie e coi denti ma sono sicuro che la società e i tifosi si divertiranno. Abbiamo puntato su Passaro e Pinelli che già conoscono bene l’ambiente, poi abbiamo riconfermato degli atleti che hanno voluto fortemente Aversa. E poi c’è stato il colpo ad effetto di Rossini. Gli elementi per fare bene ci sono tutti, ma abbiamo un grande bisogno del nostro pubblico”.

Mister Sandro Passaro, dopo il suo ritorno ad Aversa, ripartirà da Cantù. Queste le sue dichiarazioni: “Giocheremo contro una squadra costruita per ripetere quanto di buono fatto nell’ultima stagione, ma al di là della prima partita dobbiamo affrontare tutte le gare al massimo perché il campionato è sicuramente di altissimo livello dove tutte le squadre sono costruite per fare bene. Ci possono essere sulla carta delle squadre che hanno qualcosina in più ma – guardando anche i roster – sono sicuro che ci sarà tantissimo equilibrio. Abbiamo l’onere di far innamorare nuovamente i tifosi della nostra squadra, e questo è possibile solamente entrando in campo con un atteggiamento caparbio e con quella ‘cazzimma’ che ci permetterà di vincere partite importanti”.