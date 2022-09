WWF Italia/ Strage di colombi e passeri all’interno di un’azienda bufalina

Pubblicità elettorale

Le Guardie Giurate venatorie ed ambientali del WWF ITALIA, nucleo provinciale di Caserta, durante il servizio di vigilanza di domenica 18 settembre 2022 hanno sorpreso due persone armate di fucili da caccia che stavano facendo compiendo una vera e propria strage di colombi e passeri, tutte specie assolutamente non cacciabili all’interno di una azienda bufalina di Castel Volturno.

Pubblicità elettorale

Pubblicità elettorale

Uno dei due era anche sprovvisto di porto di fucile. A questo punto le Guardie del WWF hanno subito allertato i carabinieri dell forestale per avere il supporto di Polizia giudiziaria. In un primo momento è giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri di Mondragone per il servizio di pubblica sicurezza, poi sono arrivati i carabinieri della forestale che hanno redatto tutti gli atti insieme ai Pubblici Ufficiali del WWF ed hanno deferito i due bracconieri all’ autorità giudiziaria, hanno sequestrato tutte le armi, le munizioni e la fauna abbattuta illegalmente.

Si coglie l’occasione per ringraziare l’Arma dei Carabinieri.