Xanadu: il nuovo libri di racconti dell’attore Gianfranco Gallo a sostegno del calcio popolare.

Xanadu è la nuova raccolta di racconti inediti del drammaturgo, attore teatrale e cinematografico Gianfranco Gallo, che nel suo percorso artistico arriva a pubblicare il suo sesto libro; il terzo per i tipi della “Edizioni Graf”.

L’evento di presentazione si svolgerà il 5 gennaio 2024 (ore 18:30 ingresso libero) all’interno della suggestiva cornice della Domus Ars di Napoli (Via S. Chiara 10C), dove l’autore avrà l’opportunità di incontrare i suoi lettori e di presentare la sua ultima opera.

Ospiti speciali dell’evento, in cui si alterneranno letture e musica, saranno Cristina Donadio, Ciccio Merolla, Carlo Faiello, l’editore Luciano Chirico. Saranno presenti gli allievi dello Spartak San Gennaro, e il momento musicale sarà curato da Luigi Esposito al pianoforte e da Antonio Maiello alla chitarra.

L’edizione speciale a tiratura limitata, con differenti copertine illustrate da Violante Varriale, rende ancora più esclusivo questo libro che promette di appassionare i lettori con le sue storie avvincenti e coinvolgenti. Il ricavato della vendita del libro sarà destinato al supporto del progetto “Sostieni il calcio popolare”, un’iniziativa benefica che mira a promuovere il calcio come strumento di inclusione sociale e integrazione tra le diverse comunità.



Durante l'evento verranno presentati gli obiettivi e le iniziative coordinate dal centro sociale Lo Sgarrupato e dalla scuola calcio Spartak San Gennaro, i quali hanno ricevuto il sostegno dell'autore stesso che ha dichiarato: "Questa beneficenza ci viene data prima di essere offerta". "Per me – continua Gallo "questa modalità di pubblicazione sta diventando una consuetudine. I libretti di racconti che scrivo hanno il solo scopo di rendersi utili a qualcosa; mi danno un motivo in più per continuare a sentirmi un uomo libero. Libero di guardare dove magari altri hanno smesso di guardare, libero di rubare tutta la bellezza che il Bene disinteressato restituisce. La nostra è una strana beneficenza che prima di essere offerta, ci viene data" In occasione della presentazione, simbolicamente voluta il giorno prima dell'Epifania, saranno presentati gli obiettivi del 2024 delle associazioni promotrici, e verranno consegnati alla squadra Spartak San Gennaro i nuovi giubbini Kway personalizzati acquistati con i primi ricavati dell'iniziativa. Inoltre sarà possibile sostenere il progetto acquistando in anteprima Xanadu ad un prezzo popolare di 5 euro. In definitiva, Xanadu rappresenta non solo una nuova opera letteraria di Gianfranco Gallo ma anche un modo per sostenere una causa importante attraverso la cultura e la solidarietà.

L’opera è stata pubblicata con il contributo della Regione Campania.

