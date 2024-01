XIV edizione del “Festival della Vita”: proseguono gli appuntamenti della rassegna con l’evento “Vivere è… Comprendere l’identità digitale – Il ruolo delle nuove generazioni”

Caserta – Un “format” del Centro Culturale San Paolo che giunge alla sua XIV edizione.

Una manifestazione – la fortunata e seguita rassegna del Festival della Vita – che per il 2024 ha per tema “Vivere è… Comprendere”.

Tra i prossimi appuntamenti per riscoprire insieme tutte le declinazioni del verbo “ Vivere”, si segnala l’evento “Vivere è… Comprendere l’identità digitale – Il ruolo delle nuove generazioni”.

L’incontro si terrà alle ore 11.00 di giovedì 1° febbraio presso l’auditorium Provinciale in via Ceccano.

Gli ospiti della mattinata sono il dott. Michele Vitiello (Dipartimento Trasformazione Digitale, Presidenza Consiglio dei ministri), il dott. Enzo Battarra (Assessore alla Cultura della Città di Caserta), l’avv. Antonella Di Sorbo (Referente dell’Associazione CODICI Caserta, promotore dell’iniziativa), la prof.ssa Adele Vairo (Dirigente Scolastico del Polo Liceale Manzoni di Caserta) e il dott. Diego Guida (Editore).

Modera la giornata di studi il Direttore del Festival della Vita, dott. Raffaele Mazzarella.

Come ricorda il dott. Raffaele Mazzarella, ideatore e direttore della manifestazione, l’intento, sostiene, è quello di promuovere la riscoperta della bellezza della cultura dell’umano percorso, per illuminare le coscienze che attraverso il “Ritrovarsi” possano essere lievito nella massa, per la promozione e la divulgazione di azioni che generino sempre prospettive di benessere futuro.

Per aggiornamenti sull’intera rassegna si rimanda al sito http://www.festivaldellavita.it e alla pagina social https://www.facebook.com/CentroculturaleSanPaoloOdv.