Quest’anno sarà la XXVI edizione del Presepe Vivente-Itinerante. Si svolgerà a Pozzovetere ed a Casola, due antiche frazioni tifatine del comune di Caserta, appartenenti, con Sommana, al Quartiere di Casertavecchia, formato per l’appunto da quattro frazioni.

Si iniziò nel lontano 1995 allorché don Valentino Picazio fu assegnato alle parrocchie di San Marco Evangelista di Casola e di San Giovanni Battista di Pozzovetere.

Da allora in tutti questi anni don Valentino Picazio è stato sempre in piena attività, senza mai fermarsi, nemmeno per un momento, nell’organizzare eventi e manifestazioni culturali e religiosi. Basti pensare che l’attuale Eremo di San Vitaliano era ridotto ad un vero e proprio rudere ed adesso, dopo il recupero con un sapiente restauro, è noto a tutti, al punto che è diventato luogo di incontro da parte di tantissimi turisti, che vanno a caccia di beni culturali, e di fedeli, che amano un po’ di tranquillità.

Don Valentino Picazio ovviamente non si poteva limitare solo alle sue due parrocchie; tant’è che ha messo in piedi il CAB (Centro Apostolato Biblico), col quale organizza anno dopo anno la Settimana Biblica, che richiama fedeli e studiosi da tutta Italia e che pone al centro dell’attenzione la diocesi di Caserta. Inoltre, da qualche anno sta organizzando le cosiddette “Domeniche dell’Arte”, visite guidate gratuite alle varie chiese della diocesi di Caserta; a tale proposito si ricorda che la prossima visita del 26 gennaio con inizio alle ore 15.00 ha in calendario il Convitto Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni, dove si visiteranno anche la chiesetta di San Francesco e la Congrega della Concezione.

La XXVI edizione del Presepe Vivente-Itinerante avrà inizio domani 6 gennaio, giornata dell’Epifania, con la celebrazione alle ore 17.00 della Santa Messa nella chiesa di Casola. Subito dopo, con inizio alle ore 18.00, vi sarà il corteo del presepe, che da piazza Chiesa di Casola, transitando attraverso le varie vie sia di Casola che di Pozzovetere, terminerà, con orario previsto alle 20.30, nella capanna della Natività predisposta a Pozzovetere. Per tutto il tragitto saranno eseguite musiche religiose a cura della Banda musicale del Quartiere di Casertavecchia.

Dunque, un forte momento religioso che sarà vissuto serenamente dagli abitanti del Quartiere di Casertavecchia unitamente ai tanti turisti che di sicuro accorreranno per visitare i centri tifatini e per rivivere il messaggio storico-religioso del presepe.