XXVI StraDugenta vincono gli atleti della Tifata Runners e della Caivano Runners Feola e Palomba.

Dugenta BN La città del Sannio è stata teatro di un evento straordinario grazie all’impegno del patron Armando D’Abbruzzo e del suo staff Atletica Dugenta. La XXVI edizione di questa affascinante edizione con egida OPES Italia ha consolidato il programma sportivo e quelli dell’accoglienza e della cordialità. Nel cast affollato formato da partecipanti e pubblico il primo cittadino Clemente di Cerbo e il campione di pugilato Clemente Russo; l’eccezionalità li ha premiati “con dieci in pagella” per aver indossato con armonia per l’occasione gli abiti della normalità. La gara è stata valida per il “Campionato Nazionale Donatori di Sangue” della Fratres, il percorso tecnico per i suoi saliscendi si è articolato su due giri, presentando in più punti validi musicisti che hanno intonato note di successi contribuendo al prestigio del StraDugenta kermesse supportata della locale Pro Loco e altre realtà associative del territorio. La cronaca della gara articolata su dieci chilometri racconta un “Podismo Insieme” che ha avuto inizio alle ore 18.00 con temperatura superiore alla media e che ha offerto uno spettacolo agonistico e tecnico per i continui scambi di posizione già dalle prime battute. Alla fine a primeggiare su tutti è stato Francesco Feola portacolori della Tifata Runners Caserta la vittoria è stata festeggiata con il tempo finale di 34’28”, alle spalle del primo assoluto con sette minuti di distacco giunge al traguardo Gennaro Betti della Atletica Riardo. Giuseppe Cecere (Caivano Runners) celebra il terzo gradino del podio in 34’52” Nella competizione femminile Francesca Palombe “Caivano Runners” ha dominato la gara in rosa con uno scenografico assolo ha chiuso la distanza con il crono di 38’01”. Serrata battaglia per il secondo e terzo gradino, ad eccellere Teresa Stellato 39’52” (Atl. Marcianise) ed Elena Popa 41’32” (Atl. Saviano). La StraDugenta 2024 e state un motivo di festa sul palco per la Road Runners Maddaloni del presidente Michele Campolattano per avere vinto la classifica di società.

Foto di Lucia Grimaldi