Zinzi chiede a De Luca misure a sostegno delle Scuole Materne Paritarie

CASERTA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente la missiva che il Consigliere regionale Avv. Gianpiero Zinzi ha inviato al Governatore della Campania chiedendo interventi a favore alle Scuole materne Paritarie: “Al Presidente della Giunta Regionale della Campania On.le Vincenzo De Luca. Oggetto: Emergenza Covid-19. Adozione di misure di sostegno alle Scuole materne paritarie.

Egregio Presidente, Le severe misure restrittive adottate da parte del governo centrale per combattere l’emergenza da virus Covid-19 che ha investito il nostro Paese, pur oltremodo necessarie, stanno purtroppo avendo – come risaputo – una ricaduta negativa a vario livello sull’economia generale, con conseguenze inevitabilmente più pesanti per le piccole realtà imprenditoriali.

Vorrei segnalare, al riguardo, la difficile situazione in cui si trovano le Scuole Paritarie Locali, che si finanziano con le rette mensili degli iscritti, che vengono dunque a mancare a causa della chiusura imposta dai provvedimenti Ministeriali che si sono al riguardo succeduti. Ritengo che particolare attenzione andrebbe riservata – come da segnalazioni che pervengono in merito – alle Scuole Materne Paritarie, che sul nostro territorio sono praticamente messe in ginocchio, non potendo affrontare i costi di fitti ed utenze, in mancanza delle entrate da retta.

Le chiedo, pertanto, di adottare misure di sostegno urgenti ed essenziali a partire da contributi a fondo perduto per il pagamento dei costi fissi (locazione, utenze, ecc.) per compensare, almeno in parte, i mancati introiti. Grato dell’attenzione che vorrà riservare alla corrente richiesta e certo che Le stia a cuore la delicata catena del sistema educativo campano, Le porgo cordiali saluti. F.to Gianpiero Zinzi”