Zinzi, Iodice , Del Rosso : l’ intreccio che ha portato alle dimissioni di quest’ultimo

Maurizio Del Rosso lascia ufficialmente la Lega . La vicenda ,che ha scosso il mondo leghista casertano , sembra avere come protagonista il papa’ di Maurizio, l’ intramontabile Luigi Del Rosso . Proviamo a ricostruire l’ accaduto:

Nei giorni scorsi , Maria Luigia Iodice ha ufficializzato, nel così detto ” campo largo del centro sinistra ” , la sua candidatura a Sindaco di Marcianise con tanto di festa e slogan propagandistici . La notizia , girata in pompa magna su tutti i social , sembra sia stata accolta con molta gioia proprio da Luigi Del Rosso il quale si sarebbe lasciato andare addirittura in un commento pubblico dove prometteva tutto il suo sostegno alla Iodice, con un discutibilissimo ” siamo con te “.

Tale affermazione non e’ certamente passata inosservata a Gianpiero Zinzi che , nel corso del gazebo referendario , avrebbe chiesto spiegazioni a Maurizio Del Rosso il quale , ricordiamo ,della Lega oltre ad essere ex consigliere comunale era anche segretario cittadino.Fra i due sarebbe nata subito una discussione nel corso della quale ,l’ ex candidato al consiglio della Regione Campania, avrebbe cercato di spiegare a Zinzi che il proprio papa’ e la famiglia Iodice, sono legati da un’ amicizia storica che va al di là di una competizione elettorale.

Nella mattinata di ieri , giovedì 26 Marzo 2026, sono arrivate le dimissioni scritte di Luigi . Questa che vi abbiamo raccontato potrebbe rappresentare la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso . Secondo fondati rumors infatti sembra che il rapporto fra i due fosse già precipitato da un pezzo e precisamente dal momento in cui Gianpiero Zinzi avrebbe risposto picche alle ambizioni di una candidatura a Sindaco di Caserta di Maurizio Del Rosso .

A proposito di ” intramontabili ” la scelta del nuovo coordinatore cittadino della Lega sembra sia caduta su Angelo Polverino , politico storico casertano e molto conosciuto in citta’ .