1° Maggio tra spettacolo e messaggio sociale

Cesa celebra il 1° Maggio 2026: musica, comunità e memoria in Piazza De Gasperi

Il Sindaco Vincenzo Guida: “Una festa per i lavoratori, ma anche un dovere di memoria verso chi non è tornato a casa”

Il comune di Cesa si prepara a vivere una grande serata di musica e partecipazione per il 1° Maggio 2026, con un evento gratuito in Piazza De Gasperi che animerà la città dalle 19:00 alle 24:00.

Un appuntamento che unisce spettacolo, identità territoriale e un forte messaggio sociale.

La direzione artistica è affidata ad Alfonso Gemito, con il coordinamento di Pino De Simone e Lello Musella, che hanno costruito un cast capace di parlare a pubblici diversi, dai giovani alle famiglie.

A condurre la serata sarà il noto presentatore Ettore Dimitroff, voce e volto molto amato dal pubblico campano. Con il suo stile brillante, elegante e sempre misurato, Dimitroff accompagnerà il pubblico lungo l’intera serata, valorizzando gli artisti e dando ritmo all’evento. La sua presenza rappresenta un vero valore aggiunto: un professionista capace di trasformare un palco in un luogo di relazione, energia e partecipazione.

Il messaggio del Sindaco Vincenzo Guida

Il Sindaco Vincenzo Guida ha fortemente voluto che il concerto del 1° Maggio non fosse solo un momento di festa, ma anche un’occasione di riflessione collettiva.

Il primo cittadino ha sottolineato che la Festa dei Lavoratori “non può essere soltanto musica e intrattenimento, ma deve ricordarci il valore del lavoro e la dignità di chi ogni giorno costruisce il futuro del Paese”.

Guida ha aggiunto che il Comune ha scelto di dedicare simbolicamente la serata anche ai caduti sul lavoro, ricordando “tutte quelle persone che non sono più tornate a casa, vittime di incidenti che non dovrebbero esistere in un Paese moderno. A loro va il nostro pensiero e il nostro impegno affinché la sicurezza non sia mai considerata un dettaglio”.

Un messaggio che dà profondità all’evento e ribadisce la volontà dell’amministrazione di unire cultura, comunità e responsabilità civile.

Il cast: energia, tradizione e musica napoletana

Sul palco si alterneranno artisti molto amati dal pubblico campano, portando una selezione che spazia tra pop, dance e musica napoletana, cuore pulsante dell’identità partenopea:

DJ Evan – da Radio Ibiza Dance Station, vincitore del contest Mashup

Miry – con il brano “Su di noi (Dance Remix)”

Leo Ferrucci

Franco Calone – voce simbolo della tradizione melodica napoletana

Nico D’Ambrosio

Mirko D’Andrea

Una line-up che intreccia modernità e radici, trasformando Piazza De Gasperi in un grande palcoscenico urbano.

Un evento che unisce la città

Il concerto del 1° Maggio rappresenta per Cesa un momento di aggregazione e identità collettiva. La scelta di riportare la musica nel cuore della città risponde alla volontà dell’amministrazione di valorizzare gli spazi pubblici e renderli luoghi di incontro, cultura e partecipazione.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo di offrire una serata di festa, ma anche di consapevolezza, nel segno del lavoro e della memoria.

Un 1° Maggio che guarda al futuro

Con una direzione artistica attenta e un messaggio istituzionale forte, il 1° Maggio 2026 ad Aversa si presenta come un appuntamento capace di unire musica, comunità e valori civili. Una serata che celebra il lavoro, ricorda chi non c’è più e guarda avanti con responsabilità e speranza.