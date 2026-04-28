In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, istituita dall’articolo 3 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Direzione del Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua promuovono il ciclo di iniziative dal titolo “Dalle radici al futuro tra storia e territorio al Circuito archeologico dell’antica Capua”.

L’iniziativa, in programma presso l’Anfiteatro Campano, è finalizzata alla valorizzazione integrata del patrimonio storico-archeologico quale strumento educativo, identitario e di sviluppo territoriale. L’obiettivo è coinvolgere attivamente studenti, istituzioni culturali, associazioni di rappresentanza delle realtà produttive locali, promuovendo la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze, con particolare attenzione alle competenze per il Made in Italy.

Il primo appuntamento di presentazione delle iniziative previste si terrà il 30 aprile alle ore 10.30, con interventi che coinvolgeranno il Liceo Made in Italy dell’IIS “Leonardo Da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere, la Coldiretti, l’Associazione sommelier Campania E l’Associazione Opus Est.

Già in questa occasione presenteranno, con il supporto dei docenti, una serie di realizzazioni inedite presso l’Anfiteatro. Tra i lavori esposti figurano un costume storico femminile romano e due capi di alta moda ispirati agli affreschi pompeiani e alle creazioni dei grandi designer del Made in Italy. Le opere sono state realizzate dalle studentesse dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali per il Made in Italy – Tessile sartoriale (moda)”, sotto la supervisione delle docenti delle discipline d’indirizzo dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Leonardo Da Vinci”, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Alfonsina Corvino.

Nella mattinata del 3 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in occasione della Domenica al Museo ad ingresso gratuito, sempre presso l’Anfiteatro Campano, saranno presentati costumi storici femminili romani e due capi di alta moda ispirati agli affreschi pompeiani, allestiti stand dimostrativi a cura di Coldiretti, dell’AIS e dell’Associazione Opus est, con tavoli didattici a cura di Ivan La Cioppa e Marco Falco che, a partire da giugno, saranno ospitati anche presso il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione.

Nel pomeriggio, l’evento proseguirà con due appuntamenti, alle ore 16.00 e alle ore 17.00, con degustazioni a cura dell’AIS Campania (su prenotazione).

Accanto agli stand dimostrativi, saranno allestiti anche diversi pannelli redatti a cura del personale del Museo che racconteranno, tra immagini, fonti e indagini archeometriche, alcune tra le più importanti produzioni della cosiddetta “Campania Felix”, un territorio molto esteso che includeva la fertile pianura del fiume Volturno. Già nella denominazione “Campania Felix” gli antichi celebravano, infatti, l’opulenza e la produttività donati alla regione dai fertili terreni vulcanici, dal fiume Volturno e dal clima, e ricordavano la bontà dell’olio, dei cereali, del vino e dei formaggi. Accanto a queste produzioni, verranno illustrate anche quelle tessili, di cui abbiamo testimonianze materiali a Capua già a partire dalla prima età del Ferro. Che la tessitura fosse una attività particolarmente redditizia a Capua è testimoniato, tra l’altro, dalla presenza, accanto al foro pubblico della città e lungo la via Appia, della domus nota come “Domus di Confuleius”, a conferma dello stato di benessere economico e sociale raggiunto dal proprietario, un sagarius (produttore di mantelli). Un pannello sarà poi dedicato ai profumi campani, di cui le fonti parlano molto ed entusiasticamente, descrivendo gli estesi campi coltivati a rose da cui si ricavavano le migliaia di petali destinati alla produzione del Rhodinon Italikon, il profumo alle rose campano noto in tutto il mondo antico.

L’iniziativa si distingue per il suo carattere innovativo, fondato sull’integrazione tra formazione, patrimonio culturale e inclusione sociale, con importanti ricadute culturali, storiche, artistiche, scientifiche e di valorizzazione turistica del territorio.

“Con questo progetto intendiamo rafforzare il legame tra patrimonio culturale e comunità, valorizzando le competenze dei giovani e il dialogo con le realtà produttive locali. Il Circuito dell’antica Capua si conferma così un laboratorio vivo, dove storia e contemporaneità si incontrano per generare nuove opportunità di crescita culturale e sociale”, così il Direttore dell’Anfiteatro Campano, Antonella Tomeo commenta le iniziative.

La Giornata nazionale del Made in Italy si propone di celebrare la creatività e l’eccellenza italiana, sensibilizzando l’opinione pubblica sul valore e sulla qualità delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani, riconoscendone il ruolo fondamentale nello sviluppo economico e culturale della Nazione. In questo contesto, il ciclo di eventi rappresenta un’importante occasione per promuovere il patrimonio identitario del territorio e il talento delle nuove generazioni.