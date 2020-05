15 positivi su 60 controlli .E’allarme

Caserta. Il Coronavirus e’ tutt’ altro che sconfitto . Non vogliamo essere disfattisti ma neanche creare falso ottimismo.

I numeri di oggi devono rappresentare motivo di profonda riflessione : da controlli fatti a campione al solo casello autostradale di Caserta Sud, dalle 24 di ieri, domenica 3 maggio ,alle 16 di oggi ,lunedì 15 maggio, sono risultate positive 15 persone su 60



Una media allarmante , alla luce anche del fatto che nei prossimi giorni arriveranno dal Nord Italia tutte quelle persone che hanno residenza al Sud.

La media spaventosa di un positivo ogni 4 lancia uno squillante campanello d’allarme. In un momento in il commercio e L’ economia tutta deve necessariamente ripartire ,un passo indietro si potrebbe rilevare fatale per l’intero Paese.