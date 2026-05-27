Napoli, 27 maggio 2025. Presentato stamani nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli il Concerto-Evento È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone, un viaggio emozionante nelle musiche immortali del grande Maestro Ennio Morricone per sostenere la Ricerca sulle malattie oncoematologiche e malattie rare pediatriche di Fondazione Città della Speranza Ente Filantropico.

L’imponente spettacolo per rendere omaggio alle indimenticabili Colonne Sonore del Maestro ad opera del figlio Andrea anche lui direttore d’orchestra, con oltre 100 elementi tra Orchestra e Coro, si terrà giovedì 25 giugno all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, uno dei luoghi più suggestivi al mondo.

È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone è il progetto sinfonico dedicato all’eredità artistica di Ennio Morricone che prende vita attraverso una prospettiva unica: quella dei suoi figli. A guidare l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Modena è il M° Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone, voce narrante. Un progetto che riporta la musica di Ennio Morricone alla sua origine più profonda, intrecciando esecuzione, racconto e immagini in una forma essenziale, evocativa e diretta.

Accompagnano l’Orchestra il Coro da Camera Ricercare Ensemble, la soprano Vittoriana De Amicis, il baritono Alessio Quaresima Escobar e la pianista Cecilia Grillo

Rai Radio Tutta Italiana e Rai Radio Live Napoli sono – Media Partner ufficiali dell’evento di Pompei:

“E’ MIO PADRE – MORRICONE DIRIGE MORRICONE”

L’evento di Pompei può contare sul supporto delle voci radiofoniche di primo piano nel panorama nazionale e campano: Rai Radio Tutta Italiana e Rai Radio Live Napoli. Le due emittenti, in qualità di Media Partner, si impegnano a garantire massima visibilità all’iniziativa attraverso un piano di comunicazione articolato e integrato.

«Avere al nostro fianco Rai Radio Tutta Italiana e Rai Radio Live Napoli come Media Partner rappresenta un riconoscimento importante per l’evento e garantisce una copertura mediatica di assoluto rilievo, in grado di raggiungere un pubblico vastissimo a livello nazionale e locale.» Le due emittenti della Direzione Rai Radio Digitali e Podcast, accompagneranno e amplificheranno l’iniziativa attraverso contenuti editoriali dedicati, promozione sui canali social e una presenza in diretta.

Il Direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel: «La Città della Speranza è una realtà che sta per eccellenza internazionale e servizio alla comunità, come ho potuto toccare con mano durante una visita alla sede di Padova. Come Parco archeologico, siamo felici di collaborare a una causa che è nobile nel senso vero della parola, contribuendo al tempo stesso ad arricchire la rassegna musicale estiva con la musica di un’altra eccellenza italiana, Ennio Morricone. Come in tutte le sere dei concerti, anche in questa occasione si potrà visitare una parte dell’area archeologica, nell’ottica di un abbattimento dei confini tra musica, ricerca scientifica e archeologia; la cultura è unica.»

All’ombra del Vesuvio prende vita così un progetto ambizioso di solidarietà e impegno sociale finalizzato appunto a sostenere i progetti di Ricerca portati avanti da Città della Speranza nell’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova, punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale ed eccellenza italiana nel campo della Ricerca pediatrica.

Il Fondatore di Città della Speranza Franco Masello con Stefania Fochesato Past President, Relazioni Esterne e Resp. Eventi: «Siamo lieti e grati di essere beneficiari di questo appuntamento che ci porta ancora una volta in Campania. Nella serata del 25 giugno prossimo saremo nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei grazie al sostegno di DuePunti Eventi, all’ospitalità del Direttore Gabriel Zuchtriegel e alla magia dell’Orchestra di Morricone che ha acconsentito di esibirsi in quest’ambito. Un ringraziamento particolare al Prefetto di Napoli Dottor Michele di Bari per il suo prezioso aiuto. Questo evento ci consente di far conoscere le attività di ricerca che Fondazione Città della Speranza porta avanti, in particolare il progetto sulla Diagnostica Avanzata grazie al quale siamo punto di riferimento nazionale per i nosocomi aderenti all’AIEOP, l’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica. A Pompei la storia è ancora realtà viva: noi qui porteremo la nostra storia sorretti dalla speranza concreta di poter garantire futuro ad ancor più bambini.»

Un appuntamento che si preannuncia di altissimo profilo istituzionale e culturale, capace di coniugare impegno sociale, arte e grande musica in una notte magica nel segno della solidarietà. All’evento saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni, del mondo della Cultura, dell’Arte e del Terzo Settore rendendo l’appuntamento un momento di grande valore artistico, ma anche di forte impegno sociale. In questo concerto il pubblico potrà ascoltare le musiche così come sono state composte dal grande ed indimenticato Ennio: il figlio Andrea, infatti, ha scelto i brani più noti e più amati del padre attenendosi fedelmente alle partiture originali senza gli adattamenti e le trascrizioni cui sono stati spesso sottoposti.

Il Concerto è impreziosito dagli aneddoti dell’altro figlio del Maestro, Marco Morricone – autore del libro “Ennio Morricone, il genio l’uomo il padre” – che regalano un ritratto inedito, sorprendente e autentico, di uno dei più grandi geni musicali del nostro paese.

«“È mio padre” – ha commentato Andrea Morricone intervenuto alla conferenza stampa in collegamento con il fratello Marco – è concepito su un’alternanza di brani musicali da me coordinati e interventi letti da mio fratello Marco sulle musiche di nostro padre. La musica, con la sua natura intangibile, parla direttamente all’anima. In essa si trovano l’impulso vitale, la capacità di trascendere tempo/spazio, e una forma di comunicazione universale che supera le barriere linguistiche. Gli interventi poetici di Marco fanno da contrappunto con il loro senso profondo e il loro risuonare in quello che è un percorso che vuole essere originale per contenuti espressi e maniera in cui tutto è realizzato.»

«Lo spettacolo è fatto di musica di papà e di voce narrante – ha aggiunto Marco Morricone – che racconta, tra le varie suites, aneddoti di storie di vita vissuta. Quale posto migliore come questo, in cui la storia la fa da padrone. Certo non risaliremo all’eruzione del Vesuvio, ma raccontiamo, in parte attraverso la musica e in parte attraverso il punto di vista di una persona che lo ha accompagnato per 30 anni (cioè io), la vita vissuta di un personaggio estremamente enigmatico e una persona fortemente integralista e immersa completamente nella sua modalità comunicativa e nel suo linguaggio. Con le sue fragilità di uomo.»

La musica diventa così linguaggio universale di fratellanza e solidarietà accanto alla Ricerca scientifica e abbraccia il sogno che Città della Speranza persegue da quel 16 dicembre 1994, anno della sua fondazione in ricordo di Massimo, bambino scomparso a causa della leucemia: un mondo libero dalle malattie pediatriche.

L’urgenza di individuare cure risolutive per dare un futuro di vita ai piccoli pazienti, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie al servizio della Ricerca, spinge Fondazione Città della Speranza verso sinergie strategiche come quelle del mondo della grande musica, per raggiungere, attraverso la rete della solidarietà, obiettivi che garantiscano la salute e il benessere psicofisico dei nostri bambini e adolescenti.

Sono intervenuti alla Conferenza Stampa:

MICHELE DI BARI, Prefetto di Napoli

GABRIEL ZUCHTRIEGEL, Direttore del Parco Archeologico di Pompei

STEFANIA FOCHESATO, Past President, Relazioni Esterne e Resp. Eventi Città della Speranza

In collegamento: il M° ANDREA MORRICONE, Direttore d’Orchestra con il fratello MARCO MORRICONE, Voce Narrante

Ha moderato la Conferenza Stampa:

CHIARA DEL GAUDIO, Giornalista e Conduttrice televisiva

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Il Maestro Ennio Morricone

A sei anni dalla scomparsa, avvenuta il 6 luglio 2020, la figura di Ennio Morricone continua a imporsi come una delle più alte espressioni della musica del Novecento. Autore di oltre 470 colonne sonore per cinema e televisione, vincitore di due Premi Oscar, tre Grammy Awards e protagonista di collaborazioni con registi quali Brian De Palma, Oliver Stone e Roman Polanski, Morricone ha cambiato per sempre il rapporto tra immagine e suono, lasciando un catalogo che attraversa generi, linguaggi e generazioni.

Città della Speranza

Fondazione Città della Speranza Ente Filantropico, dal 1994, sostiene la ricerca sulle malattie oncoematologiche e malattie rare pediatriche. Da allora, grazie alle donazioni ricevute, ha realizzato alcune importanti strutture ospedaliere e l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova dove oltre 200 ricercatori IRP ai quali si aggiungono altri 150 ricercatori esterni, ogni giorno si impegnano su progetti innovativi per trovare nuove ed efficienti cure contro queste patologie. Tra questi progetti, la Diagnostica Avanzata grazie alla quale vengono processati tutti i campioni inviati dai nosocomi del territorio nazionale per giungere ad una terapia ancor più mirata ed efficiente e garantire a più bambini il diritto al Futuro. Attualmente Fondazione sta realizzando un importante ampliamento del Centro di Ricerca di Padova – la Seconda Torre – nel quale troverà posto una Cell Factory di nuova concezione dedicata, tra gli altri, allo studio delle cellule CAR T.

www.cittadellasperanza.org

Il concerto è promosso da Fondazione Città della Speranza in collaborazione con Parco Archeologico di Pompei, Città di Pompei, DuePunti Eventi, Black Star Entertainments e Imarts. Il tour è organizzato da IMARTS – International Music and Arts. Media partner del Tour Radio Capital.

I biglietti sono disponibili in prevendita nei circuiti Ticketone e Vivaticket.

Biglietti:

poltronissima premium € 86+diritto di prevendita

poltronissima platinum € 78+diritto di prevendita

poltronissima gold e cavea numerata platinum € 69+diritto di prevendita

poltronissima e cavea numerata gold € 60+diritto di prevendita

poltrona € 52+diritto di prevendita

Vip Pack € 186+diritto di prevendita

Biglietto in Poltronissima Premium

Entrata dedicata

Aperitivo a buffet prima dello show in luogo esclusivo

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