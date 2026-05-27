31 anni di sacerdozio: la comunità festeggia don Stefano Giaquinto

Casagiove. La comunità della Parrocchia “San Michele Arcangelo” celebra con affetto e riconoscenza il 31° anniversario di sacerdozio di don Stefano Giaquinto, guida spirituale amata e punto di riferimento per intere generazioni di fedeli.
Un cammino fatto di fede, ascolto, dedizione e servizio quotidiano.
In questi anni don Stefano ha accompagnato la comunità nei momenti più importanti della vita durante le celebrazioni ma anche nelle difficoltà, offrendo sempre parole di conforto, speranza e vicinanza umana.
Con il suo stile autentico, don Stefano è riuscito a creare un legame profondo con i parrocchiani, diventando per molti non solo un sacerdote, ma una presenza costante e familiare.
Il suo impegno pastorale ha contribuito a rafforzare il senso di comunità della parrocchia, rendendola un luogo di accoglienza, condivisione e crescita spirituale.
Oggi, nel ricordare questo importante traguardo, tutta la comunità si stringe attorno a lui con gratitudine e affetto, ringraziandolo per il servizio svolto con amore, umiltà e instancabile dedizione al Vangelo.
A don Stefano Giaquinto giungano gli auguri più sinceri.