2° Memorial Francesco Della Corte: Atletica Teverola presente alla corsa di Santo Stefano di Piscinola

TEVEROLA. L’ASD Atletica Teverola ha preso parte alla seconda edizione del Memorial in ricordo al vigilantes “Francesco Della Corte”, rientrante nella 32esima edizione della corsa di Santo Stefano – Km 10, organizzata dalla Polisportiva CSI Area Nord (Centro Sportivo Italiano Campano) e tenutasi nella mattinata di giovedì 26 dicembre (con partenza da via Plebiscito alle ore 8:45).

La gruppo di podisti, capitanato dal Maestro Antonio Improta, era composto da Domenico Alaia, Giuseppe Marino e dall’atleta Giovanni Improta. Quest’ultimo ha conseguito, nel 2019, la medaglia di vice campione italiano FSSI di corsa su strada. I partecipanti hanno attraversato i quartieri di Scampia, Marianella e Chiaiano.



L’ASD AtletIca Teverola è nata nel 2018 ed è diretta dal presidente, Paolo Cesaro, e dal vicepresidente, Giovanni Marino. Componenti sono il segretario Francesco Moretti, il cassiere Francesco Muscariello ed il coordinatore di iscrizione gare, Patrizio Panico.

“Abbiamo voluto esprimere la nostra solidarietà in memoria di Francesco Della Corte, vigilantes vittima innocente di un pestaggio consumatosi a marzo del 2018 – afferma il Maestro Antonio Improta -. Il nostro è un messaggio a nome di tutta la comunità teverolese, particolarmente attiva per quanto concerne eventi sociali e sportivi improntati sulla legalità.

E’ un modus operandi che ha caratterizzato tutte le nostre amministrazioni comunali. Da 25 anni a questa parte, insegno arti marziali, anche a componenti delle forze dell’ordine. Con l’Atletica e con il gruppo podistico tesserati F.I.D.A.L., tra le cui fila spicca il nome di Giuseppina Lamula, cerchiamo di portare in alto il nome di Teverola in competizione regionali e nazionali. Vogliamo diffondere un messaggio fortemente improntato sulla legalità per donare alle generazioni del domani un futuro migliore”.