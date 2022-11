2° Memorial Pietro Cremonese. Grande serata di sport e di commozione

Caserta . Successo e commozione al 2° Memorial Pietro Cremonese “10 incontri dilettantistici tenutosi sabato 5 novembre, presso la palestra dell’ I.T.S. per Geometra “M. Buonarroti”, sito in viale M. Buonarroti.

L’evento, dedicato al ricordo del giovane ex pugile, gia’campione italiano, venuto a mancare, a 25 anni, il 28 giugno 2019, si avvalso del patrocinio gratuito del Comune di Caserta

La II edizione del memorial , organizzato dalla mamma di Pietro Veronica Bokambanza e dalla figlia di Pietro Aurora Cremonese , si avvalso del contributo del vicesindaco di Caserta, Emiliano Casale e del Presidente del consiglio comunale Lorenzo Gentile . Veronica mira nei prossimi mesi , a fondare un’associazione legata proprio nel nome, alla figlia di Pietro, la piccola Aurora Cremonese.

Alla fine della manifestazione la stessa Veronica è apparsa felice per l’ottima riuscita dell’ evento ma anche molto provata : “ Voglio ringraziare . ha dichiarato-il Vicesindaco Emiliano Casale , il Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Gentile e tutti coloro i quali mi hanno sostenuta. Il mio obbiettivo è quello di creare un’ associazione e al mio fianco vorrei la mamma di Antonio Natale e tutte quelle donne che dopo aver perso i propri figli vivono con la morte nel cuore, un’ associazione capace di agire con la profondità dell’ anima . Spero –conclude Veronica– che con questa manifestazione riuscita a raggiungere il mio intendo che era quello di inviare un forte messaggio di solidarietà e speranza a tutti i giovani, perché “la vita è un dono prezioso, è importante e bisogna viverla nel modo giusto.”

Al memorial hanno partecipato fra gli altri :Domenico Valentino, Campione Mondiale, Mauro Munno e Salvatore Munno, Campioni Italiani 1°Serie, il Maestro Raffaele Munno,in collaborazione con la madre Veronica Bokambanza e la figlia di Pietro, Aurora.

E’ stata una bellissima serata . Tante famiglie unite con la voglia di lasciare ai giovani un unico importante messaggio : mai sentirsi soli , mai sentirsi abbandonati. Nei momenti di difficoltà cercare sostegno non solo a casa, ma anche nello Sport.