22° MOSTRA NAZIONALE DEI VINI PASSITI E DA MEDITAZIONE

Sarà la Grecia, culla ancestrale della cultura del vino nel mondo occidentale, la grande protagonista della 22ª Mostra Nazionale dei Vini Passiti e da Meditazione in programma a Volta Mantovana. Una scelta che dà un significato profondo all’edizione 2026. Riportare il vino alle sue origini più autentiche, là dove nasce come rito, cultura e pensiero, tra i simposi della grecità. Il cuore di questa presenza internazionale sarà la masterclass “Il respiro degli Dèi”, un viaggio unico tra i passiti ellenici, capace di intrecciare degustazione, storia e identità. Un’esperienza che porterà il pubblico dentro una tradizione millenaria, dove il vino non era solo prodotto, ma espressione di civiltà. Nella cornice di Palazzo Gonzaga, la Grecia diventa così non solo ospite, ma chiave di lettura dell’intera manifestazione. Un ponte tra passato e presente, tra le radici della cultura mediterranea e le eccellenze vitivinicole contemporanee. La Mostra, realizzata grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale, Pro Loco Voltese, Coldiretti Mantova, ONAV Mantova e la Strada dei Vini e Sapori Mantovani, si conferma così un evento capace di unire qualità, visione e apertura internazionale. Sarà questa un’edizione che guarda lontano, partendo proprio dalle origini.

L’EVENTO E IL TERRITORIO

La mostra si svolgerà interamente nel cuore del centro storico di Volta Mantovana, all’interno del castello medievale.

LA MOSTRA MERCATO

Cuore dell’evento sarà la mostra mercato, dove numerose cantine presenti in fiera potranno far assaggiare non solo il vino passito, ma anche vendere i propri prodotti, portando a Volta Mantovana i profumi e i sapori di tutta Italia.

IL BANCO D’ASSAGGIO

Al centro della Manifestazione, nel suggestivo contesto del giardino delle Scuderie di Palazzo Gonzaga, il banco d’assaggio permetterà ai visitatori, guidati dagli Assaggiatori e Sommelier di Onav Mantova, di assaggiare tutti i vini passiti e da meditazione che partecipano alla manifestazione e rappresentano tutte le più importanti zone di produzione italiane.

LE DEGUSTAZIONI GUIDATE ONAV

Venerdì 01 maggio ore 18:00 – Vin e Vino Santo.

Relatore: Matteo Battisti (Esperto Assaggiatore O.N.A.V).

Non solo una questione ortografica. “O” Dietro a questa omissione si trova l’inganno, già perché Vin Santo e Vino Santo non sono lo stesso vino ma, addirittura Denominazioni distinte. Le differenze tra Vin Santo e Vino Santo, un’intricata questione letteraria.

Sabato 02 maggio ore 15:00 – La Basilicata dei Passiti.

Relatore: Stefano Del Lungo (ricercatore CNR).

La masterclass propone un percorso guidato dedicato a vitigni rari e identitari.

Un viaggio alla scoperta dei vini passiti della Basilicata, una produzione rara e sorprendente, dalle radici antichissime ma ancora poco conosciuta. Documentati già in epoca romana, i passiti lucani nascono da una tradizione legata all’appassimento delle uve, utilizzato nei secoli sia per la conservazione del vino sia per la produzione di bevande ricostituenti. Oggi questo patrimonio è oggetto di studio del progetto di ricerca ViCaM (CNR – ISPC, Potenza), che valorizza la biodiversità viticola e il paesaggio rurale della Basilicata, mettendo in relazione cultura, scienza e produzione.

Sabato 02 maggio ore 16:30 – La Basilicata dei passiti – I Passiti della Grecia – La Grecia, lì dove gli Dèi plasmarono il mondo e la leggenda prese respiro.

Relatore: Costas Linardos.

Il “respiro degli dèi” suggestiva definizione associata ai vini Passiti greci, legati al sovrano indiscusso Dio dell’Olimpo Zeus, considerati un tempo il ‘nettare degli dèi’. Queste produzioni millenarie, nate dall’appassimento al sole delle uve, concentrano l’essenza del suolo vulcanico e il calore del Mediterraneo, offrono un’esperienza di degustazione intensa e mitologica. Non sono reliquie del passato, ma specchi della nostra anima, aspetti diversi ma di un’attualità sorprendenti, elementi fondamentali di un unico, magnifico racconto che unisce rigore storico e intensità epica.

Sabato 02 maggio ore 18:00 – La Basilicata dei passiti – L’ Arte del Vermouth.

Relatore: Matteo Battisti (Esperto Assaggiatore O.N.A.V).

Storie ed ingredienti segreti, dai composti vegetali agli oli essenziali. Tra tecnica del passato e l’equilibrio del presente. Le botaniche non sono un semplice ingrediente, sono l’anima invisibile della bevanda, sempre gelosamente custodite dai loro produttori.

Domenica 03 maggio ore 11:30 – I Passiti Rossi.

Relatore: Matteo Battisti (Esperto Assaggiatore O.N.A.V).

Risultato di una lavorazione lenta e meticolosa, nel panorama vitivinicolo, il vino passito rappresenta una categoria unica e affascinante. Frutto di un’antica tradizione, si distingue per il suo processo di produzione e per il sapore ricco e complesso. Approfondiremo le metodologie di appassimento, di produzione e di assaggio di questa nobile rossa realtà italiana.

Domenica 03 maggio ore 15:30 – L’oro della Muffa Nobile.

Relatore: Matteo Battisti (Esperto Assaggiatore O.N.A.V).

Vini botritizzati: tra luce e tenebre la muffa è Nobile, controllata e attiva determina un processo straordinario. L’uva con le ‘rughe’. Come produrre un vino dall’uva appassita con la muffa? Terra, vigna e clima le condizioni necessarie. Dall’origine della culla nativa, all’influenza di tutte le fasi di produzione, allo sviluppo del suo profilo aromatico e gustativo.

Domenica 03 maggio ore 18:00 – L’oro della Muffa nobile – Passiti delle Isole.

Relatore: Matteo Battisti (Esperto Assaggiatore O.N.A.V).

Dall’isola di nero vestita, alla terra di mare sole e di vento, nascono i vini passiti italiani più famosi al mondo: il Passito di Pantelleria e la Malvasia delle Lipari. Un’uva che ha trovato un unico per difendersi, per esprimersi con grande personalità, oltre l’immaginazione collettiva. Un’uva aromatica per eccellenza dove l’appassimento è figlio dell’isola tanto quanto lo è il suo vino.

PROGRAMMA

La Mostra Nazionale dei Vini Passiti e da Meditazione è aperta dall’1 al 3 maggio, dalle 11:00 alle 20:00.

Per seguire l’evento:

SOCIAL

Facebook & Instagram @mostravinipassiti #mostravinipassiti #voltamantovanaeventi

LINK https://www.mostravinipassiti.it/

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