Il vescovo Lagnese in visita all’ I.C. ” Aldo Moro”

Giovedì 18 maggio c. m., alle ore 11:15, sua Eccellenza Rev. Mons. Pietro Lagnese, Vescovo della diocesi di Caserta, accompagnato dai presbiteri don Gennaro D’Antò della Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa e don Antonio Coscia della Parrocchia Nostra Signora di Loreto, ha fatto visita agli alunni dell’I.C. A. Moro di Maddaloni.

Ad accoglierlo, all’ingresso, la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Ione Renga, il sindaco Andrea De Filippo, il DSGA, la Vicepreside e tutti i collaboratori della dirigente, i rappresentanti d’‘Istituto e una rappresentanza di docenti dei vari plessi dell’istituzione scolastica.

Il benvenuto a S.E. il Vescovo è stato dato dagli alunni delle classi prime e seconde della scuola Secondaria di I grado, attraversol’esecuzione con il flauto del brano musicale “Fratello sole e sorella Luna”.

A seguire, vi è stata l’esibizione, sul palco dell’Auditorium, deibambini della Scuola dell’Infanzia, che hanno intonato la canzone “Gesù che sta passando” e fatto dono a Sua Eccellenza di un cartellone raffigurante un grande arcobaleno, realizzato con leimpronte colorate delle loro manine.

Il momento più significativo e coinvolgente della visita di Monsignor Lagnese è stato il dialogo con gli alunni delle classi terze, che hanno posto delle domande sulla sua vocazione e alla chiamata alla sua missione di vescovo. Non sono mancate domande su tematiche e questioni attuali, quali il celibato dei sacerdoti, il ruolo della donna nella Chiesa, la scarsa partecipazione degli adolescenti alla vita parrocchiale, il dilemmadella vera religione, sul mistero dello Spirito Santo e sull’essenza dell’anima. Sua Eccellenza ha ascoltato con interesse ogni intervento ed ha fornito risposte dirette e puntuali, complimentandosi per la curiosità e la maturità di pensiero espressa dai ragazzi.

L’incontro in Auditorium si è concluso con l’impegno di una piùfattiva collaborazione tra Scuola, Istituzioni e le Parrocchie locali, per una società improntata al rispetto, al dialogo, alla ricerca del bene comune.

Accompagnato dalla Dirigente, il Vescovo, infine, ha visitato le aule, i laboratori, la biblioteca, incontrando alunni e docenti, mostrando attenzione e ascolto per tutte le novità didattiche e progettuali che la scuola sta realizzando.

La comunità scolastica dell’I.C.A. Moro di Maddaloni è stata pervasa da una grande emozione e da un profondo sentimento di riconoscenza nei confronti di Sua Eccellenza, per l’umiltà, l’umanità, la disponibilità al dialogo mostrati, per la serenità e lagioia suscitata in un incontro dal sapore familiare.