E’ stato arrestato un 40 enne di origini marocchine alle prime ore dell’alba di oggi sabato 12 /10 a Caserta , lo stesso per cui sono stati emessi due ordini di carcerazione dal tribunale di Napoli per minacce , i carabinieri lo hanno bloccato in seguito a una rissa in pieno centro storico .

L’episodio è iniziato , quando con grande richiesta è giunta sul posto una volante del 112 per cercare di placare la violenta rissa per extracomunitari in piazza Generale Amico , alla vista della volante il gruppo di litiganti è scappato facendo quasi perdere le proprie tracce , solo il 40 enne è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri.

E’ stato accompagnato poi presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente giudiziaria.