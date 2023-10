Il Liceo Manzoni di Caserta rinnova il suo impegno nella sensibilizzazione e nella prevenzione dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e dei rischi legati al mondo virtuale. L’Istituto – guidato dal Dirigente Scolastico – ha da tempo adottato la mission di promuovere valori sani e di eliminare ogni forma di violenza. Questo impegno è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’ (Movimento Italiano Genitori).

Il e il ottobre 2023, i giovani alunni delle classi prime del Liceo Manzoni parteciperanno a un webinar formativo dal titolo ” “.

Questa iniziativa sarà guidata da una task force di esperte psicologhe altamente qualificate, che affronteranno temi cruciali relativi al bullismo, con l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti necessari per riconoscere, prevenire e affrontare questo fenomeno. Inoltre, saranno discusse le sfide legate all’uso del web, aiutando gli studenti a navigare in modo sicuro in un ambiente digitale spesso pericoloso.

Il Liceo Manzoni e l’Associazione Moige condividono un impegno profondo nel promuovere una cultura di rispetto reciproco, solidarietà e comprensione tra i giovani. Referente la prof.ssa , docente di Lettere del Liceo casertano.