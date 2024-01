Si conferma la partnership tra il Liceo Manzoni e la Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro. Due eccellenze del territorio si incontrano per creare una connessione tra il mondo della formazione e quello finanziario, offrendo agli studenti un’opportunità unica di apprendimento e crescita.

L’evento, dal titolo eloquente “Sinergie Educative: un ponte tra il Liceo Manzoni e la BCC-Terra di Lavoro”, si terrà giovedì alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze dell’oratorio “Maremoto” della Chiesa di San Michele Arcangelo di Casagiove. Moderato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci, l’incontro vedrà i saluti istituzionali di Don Stefano Giaquinto e del Sindaco di Casagiove Giuseppe Vozza, gli interventi del Presidente della BCC, Roberto Ricciardi, e del Dirigente Scolastico, Adele Vairo. Tra i relatori, Renato Russo – Responsabile BCC Area Amministrazione, Finanza e controllo e Maria Concetta Campanile, referente Bcc per il Pcto.

Durante l’evento – che darà il via ad un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – sarà offerta ai giovani manzoniani la possibilità di partecipare al Concorso “Inventiamo una banconota”, iniziativa promossa dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Istruzione e del merito.

“L’attenzione verso il mondo finanziario e le sue evoluzioni rientrano nel mood formativo del Manzoni che, con l’indirizzo Economico sociale, ha uno specifico percorso di studi dedicato a questo ambito. La nostra offerta, tra l’altro, si è arricchita con il liceo del Made in Italy, nuovo indirizzo che pure pone grande attenzione al mondo finanziario. Questo evento e la seguente attività PCTO rappresentano un’opportunità per i nostri studenti di apprendere concetti chiave di educazione finanziaria, sfruttando i saperi e le competenze dei vertici della Bcc”, ha affermato la Dirigente Scolastica Adele Vairo.

Il Liceo Manzoni si conferma ancora una volta come un punto di riferimento nell’offrire ai propri studenti opportunità educative complete e in sintonia con le esigenze del territorio. L’Open day di Domenica 28 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, è l’occasione giusta per conoscere l’offerta formativa del Liceo Manzoni.