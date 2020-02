Durazzano. Non ce l’ ha fatta il 36enne che qualche giorno fa si era soffocato mangiando carne. L’ uomo, che per motivi di lavoro si era trasferito in Toscana, era subito entrato in coma e le sue condizioni fin dall’ inizio erano apparse molto serie.

La comunità di Durazzano piange un giovane lavoratore che ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di tutti.