57 positivi al covid 19 nella provincia di Caserta. Il resoconto totale in Campania

Prosegue il cammino del coronavirus nel casertano, cerchiamo di fare una ricostruzione con una sorta di ‘mappa dei contagi’ di quelle che sono le ultime 48 ore.

Secondo i dati da parte dell’ Asl di Caserta, sarebbero 57 i nuovi contagiati rispetto ai giorni scorsi. Un numero che va certamente rapportato anche ad un numero di tamponi , 839, abbastanza alto.

Ci sono dunque altri casi registrati nella provincia casertana eccone un breve riassunto: Aversa (6), Bellona (1), Capodrise (1), Capua (1), Carinaro (1), Casal di Principe (6), Casapesenna (4), Casapulla (2), Caserta (5), Castel Volturno (1), Macerata Campania (3), Marcianise (1), Mondragone (1), Orta di Atella (1), Parete (3), San Cipriano d’Aversa (5), Santa Maria Capua Vetere (1), Sant’Arpino (1), Sparanise (1), Succivo (1), Teverola (1), Trentola Ducenta (4), Villa di Briano (2), Villa Literno (4).

Ci sarebbero tuttavia anche dei guariti, circa una trentina, con i pazienti che hanno superato l’infezione da Coronavirus (per un totale di 1139 all’inizio dell’emergenza sanitaria). Alla luce dei dati il numero degli attuali positivi in provincia di Caserta è 760 (27 in più rispetto agli ultimi aggiornamenti dei giorni scorsi). Aumentano, alla luce dell’aumento ei contagi, anche coloro che sono sottoposti alla quarantena e all’isolamento domiciliare, sarebbe oltre 1000, 1089 coloro che si trovano in isolamento.

Aumentano tuttavia i contagi in tutta la Campania.