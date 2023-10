Serviva una vittoria per dimenticare la sconfitta in casa contro L’Avellino. Una risposta che è arrivata subito in una sfida che serviva a muovere la classica. Segnano ben quattro calciatori diversi Tavernelli,Montalto,Caretta ed infine Proietti. Una vittoria che mantiene imbattuta la Casertana in trasferta in questa stagione. Vedremo se finalmente la squadra sta cominciando a carburare e già mercoledì ci potrà essere una risposta importante. Arriverà al “Pinto” la capolista Juve Stabia