A Carditello si parla di violenza sulle donne con Calatia Rosa

Un parterre d’eccezione ieri alla Reggia di Carditello per parlare di violenza sulle donne. Si è tenuta infatti ieri mattina la prima edizione del premio “Coraggiosamente donna” con il patrocinio della Regione Campania. Alla presenza di rappresentanti delle istituzioni civili e religiose e di associazioni che operano sul territorio per contrastare questo triste fenomeno che continua a mietere vittime, durante la giornata ci sono stati momenti di discussione, intrattenimento e premiazioni. Presente anche la nota showgirl Valeria Marini.

Clemente Di Crescenzo, fondatore di Calatia Rosa, che da anni è attiva a livello nazionale per combattere fenomeni di bullismo e violenza soprattutto attraverso la pratica sportiva, è stato premiato con Maria Tessitore. La donna, coraggiosamente, aveva denunciato la sua condizione di vittima di violenza affidandosi all’associazione del pugile maddalonese per essere aiutata.

L’evento è stato dedicato alla memoria di Nadia Toffa. presenti i genitori alla manifestazione.